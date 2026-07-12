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Vitézy Dávid: augusztus 1-jén újranyitják a fontos vasútvonalat

mfor.hu

Gőzerővel zajlanak a komlói vasútvonal újranyitásához szükséges munkák, augusztus 1-jén elindul a közlekedés.

Az elmúlt hetekben intenzív pályakarbantartási munkákat végzett a MÁV-csoport a Dombóvár–Komló vasútvonalon, hogy augusztus 1-jétől ismét menetrend szerinti személyvonatok közlekedhessenek Komlóra. A 47-es vonal személyszállítása Lázár János döntésének köszönhetően 2023-ban szűnt meg, most pedig újra visszakapja vasúti kapcsolatát a térség – írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

A munkák során 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el a szakemberek, köztük a Komló állomási vágányok teljes körű javítását is. Összesen 18,4 kilométer hosszban történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót is fel kellett bontani és visszaépíteni Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében. Emellett mintegy 750 tonna zúzottkő került a pályába.

Augusztus 1-jétől ismét kétóránként indulnak személyvonatok Dombóvár és Komló között, csatlakozva a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/h sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek.

 

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