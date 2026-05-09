Vitézy Dávid az Mfornak: „Rengeteg cinkes ügyet örököltünk meg”

„Hétfőn egy egyórás miniszter meghallgatásom lesz, ott bővebben is beszélek majd a terveinkről” – kezdte válaszát Vitézy Dávid, a következő ciklus teendőit firtató kérdésünkre. Két fontos irányt azonban így is kiemelt.

„A vasútrombolás korszakát le fogjuk zárni. Felülvizsgáljuk a Lázár János által bezárt vasútvonalak kérdését, az eltörölt késési statisztikák és a szintén eltörölt Vonatinfó applikáció ügyét.”

Ezek rövid távú, „szimbolikus, de fontos dolgok” Vitézy szerint. Majd a hosszú távú tervekre is kitért.

„A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében elindítjuk a vasútfejlesztési programunkat. A járműbeszerzések, pályafejlesztések hosszadalmas dolgok, de ha nem kezdünk neki, sosem valósulnak meg”. Vitézy elfogadhatatlannak tartja, hogy a leköszönő kormánynak nem volt vasútfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszere.

A Tisza és az új közlekedési tárca terveinek megvalósításához Vitézy fontos feltételként nevezte meg a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozatalát, valamint a Lázár János-féle minisztérium „intézményromboló hatásainak reparálását.”

Vitézy szerint rengeteg „cinkes” ügyet örökölt meg a leendő tárcája. Ezek között említette az autópálya-koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, illetve a Dunakeszi Járműjavító ügyét is (itt csaknem 20 milliárd forintos üzletet bonyolított le az év végén a Lázár János építési és közlekedési miniszter fennhatósága alá tartozó MÁV Zrt., amikor megvette az egykori Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. eszközeit – a szerk.).

„Ezeket az ügyeket tételesen át kell nézni, ha szabálytalanság történt, akkor együtt fogunk működni a hatóságokkal” – folytatta Vitézy.

Majd a debreceni, a leköszönő Fidesz-kormány alatt bezárt debreceni, 106-os vasútvonalra voltunk kíváncsiak, amire a CATL kínai akkumulátorgyár terjeszkedése miatt (is) lehetett szükség.

„Ez szégyen, és sehol Európában nem tudok ilyet elképzelni” – reagált Vitézy. Aki még nem tudja egyelőre megítélni (az első munkanap hétfő lesz, akkor lesz a miniszteri meghallgatása is), hogy lehet-e teljes mértékben reparálni, műszaki és jogi értelemben a leköszönő közlekedésirányítás rombolását.