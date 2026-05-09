Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Vitézy Dávid az Mfornak: „Rengeteg cinkes ügyet örököltünk meg”

Imre Lőrinc
Az új Országgyűlés alakuló ülésének kezdete előtt a terembe érkező képviselők forgatagában Vitézy Dávid leendő közlekedési miniszter állt meg és adott egy villáminterjút az Mfor-nak.

„Hétfőn egy egyórás miniszter meghallgatásom lesz, ott bővebben is beszélek majd a terveinkről” – kezdte válaszát Vitézy Dávid, a következő ciklus teendőit firtató kérdésünkre. Két fontos irányt azonban így is kiemelt.

„A vasútrombolás korszakát le fogjuk zárni. Felülvizsgáljuk a Lázár János által bezárt vasútvonalak kérdését, az eltörölt késési statisztikák és a szintén eltörölt Vonatinfó applikáció ügyét.”

Ezek rövid távú, „szimbolikus, de fontos dolgok” Vitézy szerint. Majd a hosszú távú tervekre is kitért.

„A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében elindítjuk a vasútfejlesztési programunkat. A járműbeszerzések, pályafejlesztések hosszadalmas dolgok, de ha nem kezdünk neki, sosem valósulnak meg”. Vitézy elfogadhatatlannak tartja, hogy a leköszönő kormánynak nem volt vasútfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszere.

A Tisza és az új közlekedési tárca terveinek megvalósításához Vitézy fontos feltételként nevezte meg a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozatalát, valamint a Lázár János-féle minisztérium „intézményromboló hatásainak reparálását.”

Vitézy szerint rengeteg „cinkes” ügyet örökölt meg a leendő tárcája. Ezek között említette az autópálya-koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, illetve a Dunakeszi Járműjavító ügyét is (itt csaknem 20 milliárd forintos üzletet bonyolított le az év végén a Lázár János építési és közlekedési miniszter fennhatósága alá tartozó MÁV Zrt., amikor megvette az egykori Magyar Vagon Dunakeszi Járműgyártó, Javító és Karbantartó Kft. eszközeit – a szerk.).

„Ezeket az ügyeket tételesen át kell nézni, ha szabálytalanság történt, akkor együtt fogunk működni a hatóságokkal” – folytatta Vitézy.

Majd a debreceni, a leköszönő Fidesz-kormány alatt bezárt debreceni, 106-os vasútvonalra voltunk kíváncsiak, amire a CATL kínai akkumulátorgyár terjeszkedése miatt (is) lehetett szükség.

„Ez szégyen, és sehol Európában nem tudok ilyet elképzelni” – reagált Vitézy. Aki még nem tudja egyelőre megítélni (az első munkanap hétfő lesz, akkor lesz a miniszteri meghallgatása is), hogy lehet-e teljes mértékben reparálni, műszaki és jogi értelemben a leköszönő közlekedésirányítás rombolását.

 

Toroczkai László: Arra számítunk, hogy a Tisza támogatni fogja a javaslatainkat

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke pártjának a végrehajtói maffia felszámolásával kapcsolatos elképzeléseivel kapcsolatban mondta mindezt. Arra is kitért, hogy neki személyesen az európai uniós, és nem a cigány himnusszal van igazán baja.

Karbantartás indul a Paksi Atomerőműben

Ezt az Országos Atomenergia Hivatal közölte.

Széteshet a fideszes médiabirodalom, a Megafon és a Digitális Szuverenitás Központ is költözne

Kiadóvá vált egy 410 és egy 370 négyzetméteres, magas műszaki színvonalú, hipersebességű internetkapcsolattal kialakított iroda a Perc utca 8. szám alatti Urban Studios irodaház első és második emeletén – tájékoztatott a Kara Real Estate Group egyik értékesítője hétfőn délután telefonon.

Újabb vizsgálat indul, ezúttal a NER egyik médiafelvásárlásával kapcsolatban

Vizsgálatot indított az Indamedia-Ringier felvásárlás ügyében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert megítélése szerint a törvény alapján nem bejelentésköteles tranzakcióval kapcsolatban felmerültek ellentmondások, amelyek versenyfelügyeleti eljárás keretében tisztázhatók megnyugtatóan – erről a versenyhatóság tájékoztatta kedden az MTI-t.

Erre számíthatnak az autósok szerdától a benzinkutakon

Emelkedik a benzin ára.

Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „valódi helyreigazítást” vár az Indextől, amely szerinte „végighazudta” a választási kampányt. A leendő miniszterelnök ezt vasárnapi Facebook-bejegyzésében írta, miután a portál a bíróság jogerős döntése alapján helyreigazítást tett közzé a párt adócsomagjával kapcsolatos állítások miatt.

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó, azbesztszennyezéssel érintett települések – mondta Nemény András, Szombathely polgármestere. A városvezető szavaira Győr polgármestere, Pintér Bence is reagált.

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

A május 9-i alakuló ülés menetrendjéről osztott meg részleteket Magyar Péter.

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester. Magyar Péter kommentben reagált.

Közleményt adott ki az ügyészség a 24.hu főszerkesztőjét ért támadás miatt

A Pető Pétert megtámadó férfi elleni kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


