Vitézy Dávid energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

A tárcavezető szerint ezekkel az intézkedésekkel érdemben lehet energiát megtakarítani úgy, hogy közben a közlekedés biztonsága ne sérüljön.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely bejelentette, ha leáll Paks, lekapcsolják a díszkivilágítást Budapesten A közvilágítást nem érinti a döntés.

Ennek értelmében a következő napokra:

lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását,

az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok ezt indokolja. Egyébként kikapcsolt állapotban lesznek,

a Magyar Közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, minden más helyiségben lekapcsolják azokat,

korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát.

A szükséges beavatkozások, az útüzemeltetés és a balesetelhárítás továbbra is biztosított lesz az állami kezelésű utakon – tette hozzá a miniszter. A vasúti teherszállítás terén is vizsgálják a szükséges intézkedéseket, ezekről ma fog dönteni a Védelmi Munkacsoport.