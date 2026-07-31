1p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közérdekű Energiatakarékosság Villamos energia Vitézy Dávid

Vitézy Dávid energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

mfor.hu

A Magyar Közút is energiatakarékossági lépéseket vezet be a feszült energiapiaci helyzetben – erről írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook-oldalán.

A tárcavezető szerint ezekkel az intézkedésekkel érdemben lehet energiát megtakarítani úgy, hogy közben a közlekedés biztonsága ne sérüljön.

Ennek értelmében a következő napokra:

  • lekapcsolják az országos közúthálózat hídjainak hétvégi díszkivilágítását,
  • az országos közutakon működő változtatható jelzésképű táblák csak akkor üzemelnek, ha baleset vagy más közlekedésbiztonsági ok ezt indokolja. Egyébként kikapcsolt állapotban lesznek,
  • a Magyar Közút telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, minden más helyiségben lekapcsolják azokat,
  • korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát.

A szükséges beavatkozások, az útüzemeltetés és a balesetelhárítás továbbra is biztosított lesz az állami kezelésű utakon – tette hozzá a miniszter. A vasúti teherszállítás terén is vizsgálják a szükséges intézkedéseket, ezekről ma fog dönteni a Védelmi Munkacsoport.

 

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

A jövő hét közepére jöhet el az a pillanat, amikor a 4. blokk termelése is leáll Paksnál a Duna alacsony vízszintje miatt.

Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt – közölte az MVM Energetika Zrt. pénteken kora délután a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Elmaradhat a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

Elmarad a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

A parlamenti ülés elhalasztását energiatakarékossági okokból kezdeményezi a Tisza-frakció. Közben újabb nagyfogyasztó lépett a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

Ez még nem a vízhiányos időzak volt Szentendrén.

A vízhiánnyal küzdő szentendrei lakók használhatják az uszoda zuhanyzóit

A városvezetés úgy döntött, hogy a pismányi településrész vízhiány sújtotta utcáiban élők lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 Uszoda zuhanyzóit – közölte Szentendre polgármestere a Facebook-oldalán.

Ég az erdő a Visegrádi-hegység egy részén.

Idehaza is erdőtüzet kellett oltani az éjjel

Tegnap késő délután kigyulladt a Visegrádi-hegység Sikárosi erdészház feletti része.

Vízosztás, palackokkal.

Szentendrén többezer ember maradt víz nélkül

Magyar Péter közlése szerint két tartálykocsival segít a honvédség.

Karácsony Gergely bejelentette, ha leáll Paks, lekapcsolják a díszkivilágítást Budapesten

Karácsony Gergely bejelentette, ha leáll Paks, lekapcsolják a díszkivilágítást Budapesten

Több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épület van a fővárosban. 

Folytatódik az adok-kapok a reptér és a taxisok között

Folytatódik az adok-kapok a reptér és a taxisok között

A Budapest Airport szerint a szolgáltatók között így lesznek egyenlő feltételek. 

Kapitány István: Paks leállítása nem veszélyhelyzet

Kapitány István: Paks leállítása nem veszélyhelyzet

A gazdasági és energetikai miniszter szerint felháborító, hogy az előző kormány nem tett semmit. 

Magyar Péter: teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt

Magyar Péter: teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt

A kormány a következő napokra több biztonsági lépéssel készül, és önkorlátozást vár el a fogyasztóktól.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG