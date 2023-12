Vitézy Dávid: Karácsony Gergely és Lázár János együtt zárkózzon be

Jobb lesz 2024, mint volt 2023? A hét videója

Több mint negyedszázada nem látott mértékű infláció, most már nem egy, hanem két háború, teljesen még mindig nem eltűnő koronavírus-járvány. Alapvetően ezek jellemezték a 2023-as évet, amelyek mellett persze számos más is történt - elég csak az EU-s források körüli hercehurcára utalni. Mi mindenről beszámoltunk - ahogy szokták mondani: ott voltunk minden kilométerkőnél. S ígérjük, ezt tesszük majd 2024-ben is. Az óév utolsó hét videójában szerkesztőségünk tagjai mondják el a véleményüket.