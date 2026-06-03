Vitézy Dávid konkrétan elmondta, hogy mire költik majd az uniós források egy részét

A Tisza-kormány miniszterének bejegyzéséből kiderül, hogy a múlt hét pénteken megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként Magyarország képes lesz arra, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon.

A megállapodás értelmében ugyanis EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tud a magyar állam beszerezni.

„Ezek emeletes kivitelben kb. 200 mai InterCity-személykocsinak megfelelő kapacitást jelentenek, tehát országosan érezhető InterCity flottacserét jelent egy ekkora beszerzés” – írja Vitézy Dávid.

A terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot (például: Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc kör IC, Budapest–Szeged, Budapest–Pécs), és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

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A miniszter szerint a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez: az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, azóta sem tett semmit az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.

„Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal lehet megújítani a flottát” – teszi hozzá Vitézy Dávid.