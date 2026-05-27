Vitézy Dávid nyilvánosságra hozza azt, amit Lázár János eltitkolt

Újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer.

Újra elérhető szerdától az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer (EMIG) – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid azt írta, hogy „gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről”.

A miniszter emlékeztetett, hogy Lázár János utasítására, „a sorozatos botrányok után”, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat.

„Mi ennek pont az ellenkezőjét akarjuk csinálni: egy éve Lázár János egy pünkösdi hétvége után döntött arról, hogy eltitkolja a valós idejű információkat az utasok elől. A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt” – írta.

Hozzátette, hogy a válasz azonban nem a titkolózás, hanem pont az ellenkezője volt, hiszen már kedden reggel azt kérte a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét.

Mint jelezte, a felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.

(MTI)

Azonnali ellenőrzést rendelt el a MÁV a kigyulladt mozdony után

Nem marad következmények nélkül a budapesti mozdonytűz.

Vitézy Dávid: visszaáll az eredeti menetrend a MÁV-nál, ezen a vonalon

Másfél éves pótlóbuszozásnak lesz ezzel vége az elhíresült szakaszon.

Jön a hosszú hétvége – erre számíthat a boltokban

Háromnapos hétvégére kell készülni.

Újra megnyitja kapuit a Karmelita

Most szombaton is látogatható lesz a Karmelita és a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden az MTI-vel.

205 nap után hoztak nyilvánosságra egy dokumentumot az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nappal az adatigénylés beadása után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány a KecsUP Híreknek a tavaly nyári intézkedési tervét.

Együttműködne Sulyok Tamás a kegyelmi ügy feltárásában Magyar Péterrel

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – írta az MTI-nek a Sándor-palota.

Ruff Bálint

Újabb pozíciót kapott Ruff Bálint, miniszterelnök-helyettes lesz

A kormányfő úton Lengyelországba, első hivatalos külföldi látogatására írt a kinevezésről a közösségi oldalán.

Reagált a Fidesz Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos bejelentéseire

A Fidesz-frakció szerint semmi újat sem tudtunk meg a miniszterelnöktől.

Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Tíz darab, első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A bérjárműveket a Balaton környéki viszonylatokon állítják szolgálatba.

Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Elkészült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tavalyi, 2025-ös pénzügyi beszámolója, amit a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében tettek közzé hétfő este.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

