Vitézy Dávid nyilvánosságra hozza azt, amit Lázár János eltitkolt

Újra elérhető szerdától az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer (EMIG) – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid azt írta, hogy „gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről”.

A miniszter emlékeztetett, hogy Lázár János utasítására, „a sorozatos botrányok után”, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat.

„Mi ennek pont az ellenkezőjét akarjuk csinálni: egy éve Lázár János egy pünkösdi hétvége után döntött arról, hogy eltitkolja a valós idejű információkat az utasok elől. A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt” – írta.

Kapcsolódó cikk Lázár János helyében én a pünkösdi MÁV-botrány után lemondtam volna – mondja Csillag István A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 78. adása.

Hozzátette, hogy a válasz azonban nem a titkolózás, hanem pont az ellenkezője volt, hiszen már kedden reggel azt kérte a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét.

Mint jelezte, a felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.

(MTI)