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Közérdekű Autópályák, autóutak Mészáros Lőrinc Szíjj László Vitézy Dávid

Vitézy Dávid újabb csontvázra bukkant

mfor.hu

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak. Vagyis Szíjj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival.

Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak, ami „brutális, felfoghatatlan” szám – hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Vitézy Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya-koncessziót.

A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíjj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival kötötte meg a kormány, 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak.

Egy koncesszió arra épül, hogy van egy 35 éves szerződés, egy jól felkészült cég kockázatot vállal, működteti, fejleszti az autópályákat, és ha jól csinálta, a végén visszanyeri a pénzét. Ehhez képest ez egy fejnehéz koncesszió, ahol a magyar állam csak önti bele a közpénzt, több mint ezer milliárdot, és valójában a koncesszor még be sem épített ennyit – fogalmazott, hozzátéve: elkezdtek építkezni az M1-es autópályán, volt néhány felújítás, de ezer milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre.

„Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz annak alapján, amit láttunk” – húzta alá.

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat a koncessziós szerződés miatt, mert megkérdőjelezik a szerződés jogszerűségét-

(MTI)

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