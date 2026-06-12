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Vitézy Dávid: Újragondoljuk a tavaly bevezetett MÁV+ applikációt

mfor.hu

A közlekedési és beruházási miniszter arról posztolt, hogy az utastájékoztatásban is fejlődni kell. 

​„A magyar vasút fejlesztése érdekében nemcsak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondoljuk újra a MÁV+ applikációt, amely bár kétségkívül esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett” – írja Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy szerint ez egy hosszabb folyamat lesz, de addig is megpróbálják a mostani alkalmazást fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Ennek most két eleme van:

  • ​könnyebb és bővebb nemzetközi jegyvásárlás;
  • megújult utazástervezés és valós utastájékoztatás.

Előbbi újításról azt írta a miniszter, hogy eddig külföldi utazások esetében a jegyvásárlás gyakran sokkal bonyolultabb volt, mint amilyennek egy modern európai vasúttársaságnál lennie kellene.

Tovább fejlesztik az applikációt
Tovább fejlesztik az applikációt
Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

„Megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető.” Tehát közvetlenül az appból lehet jegyet venni például a Budapest–Bécs viszonylaton közlekedő Railjetekre és EuroCitykre (EC), valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is.

Az utazástervezés mostani megújítása pedig azt jelenti, hogy javul a viszonylati jegyvásárlás folyamata: bekerültek olyan alapvető utastájékoztatási funkciók, amelyeket az utasok hiányoltak.

A miniszter azt írta, hogy a frissítés után az alkalmazás a találati listából alapértelmezetten már egy részletes eljutási ablakot mutat. Itt láthatók a köztes megállók és a járatokkal kapcsolatos egyéb fontos információk. Innen közvetlenül megnyithatók az utazásban érintett járatok menetrendjei, valamint az egyes állomásokról induló további járatok listája is.

„Ha ki akarjátok próbálni az új funkciókat, nincs más dolgotok, mint frissíteni a MÁV+ applikációt a telefonotokon!” – írta Vitézy Dávid.

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