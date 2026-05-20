Vitézy Dávid: visszaáll az eredeti menetrend a MÁV-nél, ezen a vonalon

Ismét vonatok járnak pótlóbuszok helyett május 30-tól Ajka és Veszprém között a 20-as vonalon – ismertette közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid azt írta, hogy a vasúti közlekedés újraindulásával a Székesfehérvár–Szombathely transzeurópai fővonal újra teljes hosszában járható lesz. A vasútvonalat üzemeltető GYSEV döntése értelmében a forgalom újraindításakor elsőként a tehervonatok indulnak meg, az első napon.

„29-én tesztelik a felújított szakasz berendezéseinek biztonságos és hibamentes működését. Ezután az eredeti menetrend szerint fognak közlekedni a vonatok, melyekkel óránként lehet utazni Veszprém és Ajka között” – írta a miniszter.

Eredetileg tavaly nyárra kellett volna befejeződjön a fővonal helyreállítása.