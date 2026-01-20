2p

Vitézy Dávid

Vitézy Dávidot meglepte a kormány, majd a civilek mellett döntött

mfor.hu

A fővárosi képviselő a kormány által indított, alapvetően közalkalmazottaknak szóló Otthontámogatási Programban való részvételre és 1 millió forint támogatásra is jogosult lenne a lakáshitelére.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook posztjában úgy fogalmazott, hogy elsőre meglepte a lehetőség és ösztönösen azt mondta, hogy választott képviselőként nem hiszi, hogy őt kellene támogatnia a kormánynak a választási osztogatásban.

Aztán átgondolta, és arra jutott, hogy inkább civileknek adja oda a támogatást, mint hogy az bent maradjon a költségvetésben.

„A támogatás felét, 500 ezer forintot a Budapest Bike Maffia kapja, melyet fiatal kerékpárosok hívtak életre 2011 karácsonyán, és innovatív módon végeznek közvetlen segítő munkát az arra rászorulóknak. Az alaptevékenysége az adománygyűjtés, majd ezeknek az adományoknak kerékpárral való kiszállítása rászorulók részére.”

A másik kedvezményezett, szintén 500 ezer forint értékben a Lajka Állatvédő Alapítvány. Ők „elsősorban kóbor macskák befogadásával és örökbeadásával foglalkoznak. Talán tudjátok, szívügyem az állatvédelem, és meggyőződésem, hogy erre a területre ma sem az állam, sem a főváros nem fordít elegendő forrást, a munka jelentős részét civil szervezetek végzik el.”

 

