Vitézy Dávid lecsapott: teljes személycsere a MÁV igazgatóságában, vannak önként távozók

Újabb döntést hozott Vitézy dávid, közlekedési és beruházási miniszter – erről számolt Facebook-bejegyzésében. Eszerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György. Vitézy Dávid kedden felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. A szakminiszter hangsúlyozza, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új igazgatósági tagok kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik.

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