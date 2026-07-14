1p
Közérdekű MÁV Zrt.

Vitézy Dávid lecsapott: teljes személycsere a MÁV igazgatóságában, vannak önként távozók

mfor.hu

Lemondott Barna Zsolt és Ratatics Péter is. 

Újabb döntést hozott Vitézy dávid, közlekedési és beruházási miniszter – erről számolt Facebook-bejegyzésében. Eszerint a MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György. Vitézy Dávid kedden felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot.

A szakminiszter hangsúlyozza, hogy a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új igazgatósági tagok kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új vezető a Szerencsejáték Zrt. élén, távozik Polt Péter felesége az igazgatóságból

Új vezető a Szerencsejáték Zrt. élén, távozik Polt Péter felesége az igazgatóságból

Kármán: a politikai befolyás és a jogosulatlan előnyszerzés már a múlté. 

Magyar Péter is felszólal – döntenek a vagyonvisszaszerzési szervről is

Sűrű lesz az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése.

Qvik fizetés

Még sosem volt ilyen egyszerű gépjárműadót fizetni

A gépjárműadó már qvik-linkkel is befizethető.

Újabb 24 azbeszttel szennyezett helyszínt találtak Sopronban

Újabb 24 azbeszttel szennyezett helyszínt találtak Sopronban

A most vizsgált 44 helyszínből összesen 24 helyszínen volt kimutatható azbeszttel szennyezett kőzúzalék jelenléte.

Vitézy Dávid: augusztus 1-jén újranyitják a fontos vasútvonalat

Vitézy Dávid: augusztus 1-jén újranyitják a fontos vasútvonalat

Gőzerővel zajlanak a komlói vasútvonal újranyitásához szükséges munkák, augusztus 1-jén elindul a közlekedés.

Földrengés volt Magyarországon hajnalban

Földrengés volt Magyarországon hajnalban

Békéscsaba térségében rengett a föld. 

Két ősellenség csap össze az elődöntőben: Anglia és Argentina jutott tovább az éjjel

Két ősellenség csap össze az elődöntőben: Anglia és Argentina jutott tovább az éjjel

Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó-világbajnokság Miamiban rendezett negyeddöntőjében. Az argentin válogatott hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot.

Vitézy Dávid újabb ígéretét váltja be, jobb lesz a közösségi közlekedés Somogy és Tolna megyében

Közvetlen autóbuszjáratok lesznek Kaposvárról Tolna megye nyugati részének településeire. 

Mélypont után ismét pluszban: megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az Magyarország

Mélypont után ismét pluszban: megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik Magyarország

Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét visszatöltötték.

Magyar Péter újabb kellemetlen kérdést tett fel Sulyok Tamásnak

Magyar Péter újabb kellemetlen kérdést tett fel Sulyok Tamásnak

„Elnök úr, tovább is van. Mondjam még?”

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG