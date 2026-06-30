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Közérdekű Közösségi közlekedés MÁV-Start Zrt. Vitézy Dávid

Vitézy: eddig 30 Stadler FLIRT motorvonat vált működésképtelenné az extrémhőség miatt

mfor.hu

Már a legmodernebb vonatokkal is baj van. 

Az extrém hőség miatt eddig 30 Stadler Flirt motorvonat vált működésképtelenné és még nem tudni pontosan, hol lesz ennek a vége – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook-bejegyzésében.

Vitézy Dávid felidézte, a Stadler Flirt motorvonatai a MÁV flottájának legmodernebb, klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt húsz évben, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják.

A járművek beszerzésekor a gyártóval szemben támasztott műszaki követelmények jellemzően 35 Celsius-fokos külső hőmérsékletig történő üzembiztos működésre vonatkoztak, de az elmúlt napokban az ország több pontján 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet is mértek.

Vitézy Dávid szerint a klímaváltozás hatásai már napi szinten befolyásolják az emberek életét. A közlekedés szintjén ez azt jelenti, hogy még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, ami a legfenntarthatóbb közlekedési forma. Úgy vélte, hogy rövid távon a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a klímaalkalmazkodás kérdésére, és úgy kell átalakítani a közlekedési rendszert, illetve a járműállományt, hogy az extrém hőhullámok idején is működőképes maradjon - fogalmazott a tárcavezető.

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