2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közérdekű Debrecen Vízközmű piac

Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben

mfor.hu

Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára a város önkormányzata. Az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város.

Közölték azt is, hogy Debrecen rendelkezik vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási helyzet és a vízfelhasználás alakulásához igazítottan különböző fokozatokat állapít meg. Mindezek alapján a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára a város hétfőtől visszavonásig egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki. Ennek értelmében tilos a zöldfelületek és közterületek ivóvízzel, tömlős- vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton-, az aszfalt-, a díszkő-felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időszakra. Az előbbi tevékenységek szüneteltetését, elhalasztását kéri a vízhasználóktól Debrecen, mivel ezek a vízellátó rendszerek jelentős leterhelését okozzák.

A városi vezetés közleményében hangsúlyozta, hogy ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben akár azt is eredményezheti, hogy bizonytalanná válik az alapvető vízhasználat. A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait figyelembe véve, az ország egész területére vonatkozóan harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos kedd éjfélig, de a riadót az időjárás-előrejelzések figyelembevételével várhatóan meghosszabbítják.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kaposvár is lépett a vízellátás biztonságának növeléséért

Kaposvár is lépett a vízellátás biztonságának növeléséért

Készülni kell a bajra – jelentette ki Szita Károly polgármester. 

Energiatakarékosság – Veszprémben forrásvízzel öntöznek

Energiatakarékosság – Veszprémben forrásvízzel öntöznek

A leginkább rászoruló növényeknek így segítik átvészelni a rendkívüli időjárást.

Városi reklámfény

A digitális reklámfelületek sem világítanak majd

Mátóll esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség, amelynek közterületi reklám tagozata csatlakozásra kér minden magyarországi szereplőt.

könyvalakú személyi igazolvány

Történelemmé válik a könyvalakú személyi igazolvány

Ma lejárnak a 2000. január 1. előtt kiállított, könyvformátumú személyazonosító igazolványok.

Öveket becsatolni! – 3 napig 42 fok is lehet

Öveket becsatolni! – 3 napig 42 fok is lehet

Ma még napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegyég térségében és a középső országrészben néhol magasabbra törhetnek a gomolyfelhők, melyekből zápor, esetleg zivatar kialakulhat.

Megszólalt a minisztérium: bőven van mit inni

Megszólalt a minisztérium: bőven van mit inni

Nyilatkozatot adott ki a szaktárca illetékese az extrém helyzetben az ivóvízellátásról.

Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Magyar Péter újabb bejelentése az áramhiányról: hatalmas spórolásba kezdett az ország

Vannak biztató fejlemények, de minden eddiginél keményebb napok jönnek az enregiakrízisben a kormányfő szerint.

Válságos időkben Magyarország – ezt kell tenni Forsthoffer Ágnes szerint

Rendkívüli időkben intézett beszédet minden magyarhoz.

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Aki nem engedelmeskedik, azt egyszerűen levágják az elektromos hálózatról az ipari szereplők közül.

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

44 éve nem volt példa ilyenre, de vasárnap megtörténik.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG