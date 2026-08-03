Vízkorlátozást vezettek be Debrecenben

Közölték azt is, hogy Debrecen rendelkezik vízkorlátozási tervvel, amely az időjárási helyzet és a vízfelhasználás alakulásához igazítottan különböző fokozatokat állapít meg. Mindezek alapján a Debreceni Vízmű Zrt. javaslatára a város hétfőtől visszavonásig egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki. Ennek értelmében tilos a zöldfelületek és közterületek ivóvízzel, tömlős- vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton-, az aszfalt-, a díszkő-felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, díszkutak üzemeltetése, továbbá a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű-szolgáltatóval egyeztetett időszakra. Az előbbi tevékenységek szüneteltetését, elhalasztását kéri a vízhasználóktól Debrecen, mivel ezek a vízellátó rendszerek jelentős leterhelését okozzák.

A városi vezetés közleményében hangsúlyozta, hogy ezen korlátozások figyelmen kívül hagyása szélsőséges helyzetben akár azt is eredményezheti, hogy bizonytalanná válik az alapvető vízhasználat. A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait figyelembe véve, az ország egész területére vonatkozóan harmadfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos kedd éjfélig, de a riadót az időjárás-előrejelzések figyelembevételével várhatóan meghosszabbítják.

(MTI)