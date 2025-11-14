Washington után Európában perre megy Orbán Viktor

Orbán Viktor először arra az ellentmondásra reagált, ami azt firtatta, hogy most pontosan mennyi időre is szól Magyarország mentessége a vezető orosz olajipari vállalatokat célzó amerikai szankciók alól. A magyar kormány korábban időkorlát nélküli megállapodásról beszélt, Marco Rubio amerikai külügyminiszter tegnap egy éves felmentést említett.

„Aki fölül van, annak a szava számít” – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök interpretációjában, amíg Donald Trump az amerikai elnök, és nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig marad a rezsicsökkentés.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország az orosz energiavásárlásaival Oroszország ezzel kapcsolatos exportjának mindössze 0,2 százalékát adja a bevételek szintjén, így ennek nincs igazi jelentősége a háború szempontjából.

Orbán Viktor ezúttal sem hagyta ki a Kossuth Rádiós szereplést

Ennyi amerikai LNG-t fogunk venni

Maradva a washingtoni Trump-Orbán találkozónál. „A magyar miniszterelnök olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nem csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaságnak” – mondta az LNG és atomenergia-megállapodásokról.

Azt állította, hogy öt éves cseppfolyósgáz-vásárlásról állapodtak meg. Öt év alatt 45 milliárd köbméter gázra van szüksége, és ez idő alatt 2 milliárdot fognak venni az amerikaiaktól.

„Senki nem emlékszik rá, de a húst levágták a csontomról az ellenzéki képviselők, amikor megépíttettük a szlovák-magyar interkonnektort” – tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint minden irányból létrehozták a szükséges gázvezetéket.

Perre megyünk

Magyarország szerinte zömében ma Oroszországtól veszi a gázt, a MOL pedig az olajat, de rendelkezünk más kiegészítő kapacitásokkal is. Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mit ér az amerikai mentesség, ha az Európai Unió 2027-től nem szeretne orosz olajat behozni a térségbe, azt mondta, hogy „az amerikai frontvonalat konszolidáltuk, de a brüsszeliekkel még meg kell harcolni.”

Orbán szerint Brüsszelben most azt találták ki, hogy ez – az orosz energiabehozatal tilalma – nem szankció lesz, hanem kereskedelempolitikai döntés, és ehhez már elég lesz a többség, nem kell egyhangúság. Orbán azt mondta, hogy ez nyílt megsértése az európai jognak, a jogállamiságnak.

„Természetesen perelünk, nem törődünk ebbe bele” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az ügyben az Európai Bírósághoz fordul.

Mit jelent az amerikai védőpajzs?

Majd rátért az amerikai pénzügyi védőpajzsra. „Ilyen kínban fogant szamárságokat, mint amiket az amerikai út kapcsán hallok, még az életemben nem hallottam” – mondta a miniszterelnök az amerikai védőpajzsról szóló ellenzéki kritikákkal kapcsolatban.

Orbán szerint van négy-öt, a nemzetközi pénzügyi gazdálkodásban kialakult eszköz, ezeknek a számbavétele zajlik, és ha valamelyikre szükség van, akkor bejelentkeznek az amerikaiaknál és lehívják a lehetőséget.

A miniszterelnök arra nem tért ki, hogy pontosan melyek ezek az eszközök, amelyek ezek szerint az általa emlegetett védőpajzsot jelentik.

A csak a magyar kormány által kommunikált amerikai pénzügyi védőpajzsról is elmondta véleményét Simor András volt jegybankelnök, közgazdász a Klasszs Klub legutóbbi adásában:

Csak Magyarország áll szóba Putyinnal Európából

A kormányfő azt is mondta, hogy az egyetlen miniszterelnök egész Európában, aki tud beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Magyarország pedig az egyetlen ország, amely folyamatosan nyitva hagyta a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal.

Orbán Viktor hozzátette: zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése, de konkrétumot nem árult el azzal kapcsolatban, hogy Magyarország mely képességeivel tudná segíteni Donald Trumpot a béke elérésében.

14. havi nyugdíj

Orbán szerint lehet úgy nézni a tizennegyedik havi nyugdíjról szóló döntést, hogy túl nagy terhet ró a költségvetésre. Az ilyen hosszú távú költségvetési döntéshez látomásra, vízióra van szükség, a döntésnek megalapozottnak kell lennie.

A miniszterelnök azt mondta, az ő döntései megalapozottak, megvan a pénzügyi és gazdasági alapja, és a „baloldal ellenében is meg kell csinálni”. Ezután rátért, hogy szerinte az ellenzék nem támogatja sem a tizennegyedik havi nyugdíjat, sem a családi adókedvezmény kibővítését, ugyanakkor szerinte ez egy valódi vita.

Gyermekvédelem: sok nehéz sorsú gyerek lesz csavargó Orbán szerint

Orbán Viktor elismerte, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatban van igazság az ellenzék kritikáiban.

„Az európai kultúrában, a magyar ember szívében, ösztönrendszerében az van, hogy a gyerekeket nem lehet magára hagyni. Utcagyerekeket nem akarunk látni”

– magyarázta Orbán Viktor, hogy miért van szükség gyermekvédelmi rendszerre. Orbán hozzátette, hogy a szülő nélküli gyerekeket nehéz nevelni, a gyermekvédelmi intézmények pedig nincsenek a politika középpontjában, és gyakran nem kapják meg azt a megbecsülést, amit megérdemelnének.

„Miután az ilyen nehéz sorsú gyerekből sok lesz csavargó, és megjelennek ilyen sötét maffiaszerű alakok, ez nagyon nehéz. De az államnak ilyen nehéz körülmények között is helyt kell állnia”

– mondta a miniszterelnök, aki szerint erre jelent megoldást a nevelőszülői hálózat, hiszen így a szülő nélküli gyerek is családban nevelkedhetnek. A kormányfő ezzel magyarázta a nevelőszülői juttatás korábban bejelentett megduplázását.