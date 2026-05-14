Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Magyar Péter miniszterelnök a kormány nevében elítélte a „magyarlakta területek elleni támadást”, Orbán Anita külügyminiszter pedig csütörtök délelőttre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy Moszkva nem csupán Ukrajna, hanem egész Európa számára közös fenyegetést jelent.

Szerdán az orosz-ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás érte Kárpátalját, több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A példátlan támadásra Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is reagált.

Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány „mélységesen elítéli a támadást a magyarlakta területek ellen”, Orbán Anita pedig berendelte csütörtök délelőttre Oroszország budapesti nagykövetét.

Az új kormány szavaira Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, mindketten hálájukat kifejezve. Az ukrán államfő fontosnak nevezte, hogy Magyar Péter elítélte az orosz támadást – szúrta ki az Index.

Important message condemning Russia’s attack on Ukraine from @magyarpeterMP. Moscow has once again shown itself to be a common threat not only to Ukraine, but also to neighbouring countries and Europe as a whole. The attack is still ongoing. The first missiles have been launched.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Moszkva ismét bebizonyította, hogy nem csupán Ukrajna, hanem a szomszédos országok és egész Európa számára is közös fenyegetést jelent. A támadás még mindig tart. Az első rakétákat már kilőtték

– fogalmazott.

Majd hozzátette, hogy közös álláspontjuk „döntő fontosságú ennek a brutális háborúnak a befejezéséhez. Köszönöm az együttérzésüket és határozott álláspontjukat”.

Andrij Szibiha: Ezt a terrort közös fellépéssel kell megállítanunk

Ukrajna külügyminisztere szintén köszönetet mondott az orosz támadásokra adott „gyors és határozott” válaszért„. Szibiha kiemelte, hogy „újabb hatalmas támadással” kellett szembenézniük.

Ezt a terrort közös fellépéssel kell megállítanunk, hogy egész Európa biztonságban legyen

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy minden lehetőséget megragadnak a tartós béke elérése érdekében.