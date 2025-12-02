1p
Zsarol a kormány, ez hozhatja el az európai uniós forrásokat?

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Bóka János közölte: hétfőn Budapestre látogatott Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa, akinek portfóliójába tartozik az unió következő hétéves pénzügyi keretrendszerének előkészítése.

„Egyszerű üzenetet adtam át számára: amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz a jelenlegi költségvetési keretterv alapján, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről”

- írta.

Bóka hozzátette: az új költségvetési kerettervben „nem képzeletbeli, hanem valódi pénzről akarunk tárgyalni”.

„Ez csak akkor lehetséges, ha véget vetünk a költségvetési zsarolás gyakorlatának, és az azt szolgáló kondicionalitási mechanizmusokat felszámoljuk” – vélekedett Bóka János.

