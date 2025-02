Ezt erősíttette meg Orbán Viktor az izraeli elnökkel való találkozóján

A felek munkaebéd keretében tárgyaltak az átalakuló világrend és a közel-keleti térség békéjének és stabilitásának aktuális kérdéseiről. Magyarország és Izrael gazdasági együttműködése terén a felek pozitívan értékelték a kapcsolatok dinamikus fejlődését.

Jichák Hercog izraeli államfő Sulyok Tamás köztársasági elnökkel is szembenézett

Fotó: X/ @Isaac_Herzog

Izrael továbbra is számíthat Magyarország támogatására a nemzetközi színtéren, az európai uniós fórumokon pedig az együttműködésre fókuszáló álláspontot képvisel Magyarország – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden, miután megbeszélést folytatott Jichák Hercog izraeli államfővel a Sándor-palotában — jelentette az MTI.

Fontosnak tartják – mondta –, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhessék magukat, különösen annak tükrében, ami az elmúlt években Európában tapasztalható. Emellett Magyarország továbbra is elkötelezett a mellett, hogy megismertesse a holokauszt történéseit a jövő generációkkal – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Sulyok Tamás megköszönte Izrael elnökének, hogy ebben a rendkívüli, feszült helyzetben is lehetőségük volt találkozni, négyszemközt is eszmét cserélni az Izrael és Magyarország jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről.

Hozzátette: mindketten azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő és azok megőrzését segítő kérdésekben.

Kiemelte: ahogy korábban, Magyarország most is elítéli a 2023. október 7-én a Hamász által Izrael ellen indított brutális terrortámadást és katonai agressziót, a túszokkal való embertelen bánásmódot, azt, hogy az embereket élő pajzsként használják.

Thank you President of Hungary @DrTamasSulyok for your invitation and warm welcome here in Budapest. During my short visit, we will solemnly commemorate the Holocaust of Hungarian Jewry, emphasize the urgent call for the return of our hostages from captivity in Gaza, and… pic.twitter.com/ea0GAQs1mP