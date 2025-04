Az észt külügyminiszter megvonná Magyarország uniós szavazati jogát

Margus Tsahkna észt külügyminiszter keményebb fellépésre szólította fel az európaiakat Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Magyarország szavazati jogát megvonják, hogy megelőzzék Európa megosztottságát — írja a Speigel, amit az Index szemléz.

Magnus Tsahkna észt külügyminiszter ügyel az uniós értékekre

Fotó: X/@VoCommunism

„Legyünk őszinték: ahhoz, hogy valóban megosztottak legyünk, két nagy táborra lenne szükség. Ezzel szemben Magyarország egy nagyon gyenge ország, amely Putyin csapatában játszik, nem pedig a mi európai közösségünkben” – mondta Tsahkna a NATO külügyminisztereinek brüsszeli találkozója margóján a Rheinische Post című lapnak, amiről a 444 számol be.

Tsahkna szerint Orbán Viktor veszélyezteti Európa biztonságát, amikor blokkolja az egyhangúságot igénylő külpolitikai döntéseket. „Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke azonban lehetővé teszi, hogy egy tagállamot megfosszanak szavazati jogától, ha tagsága veszélyezteti Európa és a többi tag biztonságát.”

Az észt külügyminiszter szerint egyre közelebb kerül annak a lehetősége, hogy alkalmazzák ezt a jogi lehetőséget.

Befagyasztott orosz vagyon

„Európában 240 milliárdos ingatlanvagyont fagyasztottunk be. Az orosz központi banki pénzek nagy része Belgiumban van” – hívta lel a figyelmet Tsahkna.

Az Oroszországot sújtó szankciók meghosszabbításáról félévente kell dönteni, és ehhez Magyarország beleegyezésére is szükség van. Az észt külügyminiszter szerint, ha ezt júniusban megakadályozzák, akkor nemcsak a szankciók járnak le, hanem a 240 milliárd eurót is vissza kell adni az oroszoknak. „Hogyan fogják az állam- és kormányfők megmagyarázni Európa polgárainak, hogy átadják Putyinnak azt a pénzt, amelyet nemcsak Ukrajna ellen, hanem ellenünk is fel akar használni? Ezért kell elkobozni ezeket a vagyonokat” – fogalmazott az észt külügyminiszter.