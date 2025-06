Magyarország Szlovákiával együtt vétózott

Végezetül érintette azt is, hogy ma Ukrajna villamosenergia-importjának körülbelül a 40-42 százalékát Magyarország adja, de az esetleges ellátási bizonytalanságok jelentős kihatással lehetnek arra is, hogy hazánk fenn tudja-e tartani az exportot.

Továbbá kitért a földgázszállításokra is, rámutatva, hogy Ukrajna tavaly elzárta a legnagyobb vezetéket, a második legnagyobbat, a Török Áramlatot pedig most akarják elzárni Brüsszelből és Kijevből.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az orosz energiahordozók vásárlásának tilalma Magyarország ellátására súlyos kockázatokat jelentene, hazánk így erős függőségi helyzetbe kerülne, ami szintén veszélyes. És példaként említette, hogy jelenleg két vezetéken keresztül lehetséges a kőolajellátás, a bemutatott tervek alapján viszont ezek egyike kiesne, s Magyarország így erősen függene a horvátországi tranzittól. „Ezt feltüntetni úgy, mint az energiabiztonság javulása, enyhén szólva is nevetséges” – fogalmazott.

Sérelmezte, hogy a brüsszeli testület mellett sok tagállam is politikai ügyként tekint az energiaellátásra, miközben az fizikai kérdés, minthogy egy szárazföld által körülzárt közép- vagy kelet-európai országnak teljesen mások a lehetőségei, mint egy tengerparttal rendelkező nyugat-európainak.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s energiaügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy főleg az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös tervéről tárgyaltak, amelynek nyomán a magyar emberek rezsiköltségei az eddigi kétszeresére-háromszorosára emelkednének.

„Brüsszel lefeküdt Kijevnek az orosz energiahordozók importjának ellehetetlenítését célzó … tervével, … ezért a magyar és a szlovák kormány megvétózta a folyamat előrehaladását sürgető döntést” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

A magyar külügyminiszter arról számolt be, hogy hétfőn az Európai Unió energiaminiszteri tanácsán nem hagyta jóvá az orosz energiahordozók vásárlási tilalmának kiterjesztésére irányuló tervet.

