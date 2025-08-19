Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

A Fox News „Fox & Friends” című műsorában adott interjújában Trump azt mondta, hogy szerinte Putyin lépései a következő hetekben világossá válnak. Trump ismét kizárta az amerikai csapatok ukrajnai állomásozását, és nem adott részleteket azokról a biztonsági garanciákról sem, amelyeket korábban Washington felajánlhatna Kijevnek egy háború utáni rendezés keretében – számol be róla a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kollégájával Donald Trumppal

Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy problémát jelentene (a békemegállapodás megkötése). Azt hiszem, Putyinnak elege van már ebből. Azt hiszem, mindannyiuknak elege van már belőle, de sosem lehet tudni” – mondta Trump. „A következő hetekben megtudjuk, mit is akar Putyin elnök... Lehetséges, hogy nem akar megállapodást kötni” – mondta Trump, aki korábban további szankciókkal fenyegette meg Oroszországot és az olaját vásárló országokat, ha Putyin nem köt békét.

Megválaszolatlan kérdések

Ukrajnát és európai szövetségeseit megnyugtatta Trump hétfői rendkívüli csúcstalálkozóján tett ígérete a háború befejezését segítő biztonsági garanciákról, de számos megválaszolatlan kérdéssel néznek szembe, többek között azzal, hogy mennyire lesz hajlandó Oroszország együttműködni.

Oroszország azonban kedden visszaadta 1000 ukrán katona holttestét – közölték ukrán tisztviselők. Moszkva 19 saját katonája holttestét kapta vissza – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Oroszország nem tett kifejezett kötelezettségvállalást Putyin és Zelenszkij találkozójára. Szergej Lavrov külügyminiszter kedden azt mondta, hogy Moszkva nem utasított el semmilyen formátumot az ukrajnai béke megvitatására, de a nemzeti vezetők minden találkozóját „a legnagyobb alapossággal kell előkészíteni”.

Kapcsolódó cikk Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás Közel lehet a megállapodás.

Moszkva elhúzhatja a béketárgyalásokat

Putyin azt mondta, hogy Oroszország nem fogja tolerálni a NATO csapatait Ukrajnában. A múlt pénteki alaszkai Trumppal való csúcstalálkozóját követően sem mutatta jelét annak, hogy visszakozna a területi követeléseitől, beleértve az orosz katonai ellenőrzésen kívüli területeket is.

Neil Melvin, a Royal United Services Institute agytröszt nemzetközi biztonsági igazgatója szerint Oroszország elhúzhatja a háborút, miközben megpróbálja elhárítani az Egyesült Államok nyomását az elhúzódó béketárgyalásokkal.

„Azt hiszem, e mögött egy küzdelem folyik az egyik oldalon Ukrajna és az európaiak, valamint az oroszok között a másik oldalon, hogy ne tűnjenek úgy Trump előtt, mintha a békefolyamatot akadályoznák” – mondta Melvin.