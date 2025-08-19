3p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Ukrajna

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

mfor.hu

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseket tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, de elismerte, hogy a Kreml vezetője esetleg egyáltalán nem akar megállapodást kötni, hozzátéve, hogy ez „nehéz helyzetet” teremtene Putyin számára.

A Fox News „Fox & Friends” című műsorában adott interjújában Trump azt mondta, hogy szerinte Putyin lépései a következő hetekben világossá válnak. Trump ismét kizárta az amerikai csapatok ukrajnai állomásozását, és nem adott részleteket azokról a biztonsági garanciákról sem, amelyeket korábban Washington felajánlhatna Kijevnek egy háború utáni rendezés keretében – számol be róla a Reuters.

Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kollégájával Donald Trumppal
Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kollégájával Donald Trumppal
Fotó: Kremlin.ru/RIA Novosti/Sergei Bobylev

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy problémát jelentene (a békemegállapodás megkötése). Azt hiszem, Putyinnak elege van már ebből. Azt hiszem, mindannyiuknak elege van már belőle, de sosem lehet tudni” – mondta Trump. „A következő hetekben megtudjuk, mit is akar Putyin elnök... Lehetséges, hogy nem akar megállapodást kötni” – mondta Trump, aki korábban további szankciókkal fenyegette meg Oroszországot és az olaját vásárló országokat, ha Putyin nem köt békét.

Megválaszolatlan kérdések

Ukrajnát és európai szövetségeseit megnyugtatta Trump hétfői rendkívüli csúcstalálkozóján tett ígérete a háború befejezését segítő biztonsági garanciákról, de számos megválaszolatlan kérdéssel néznek szembe, többek között azzal, hogy mennyire lesz hajlandó Oroszország együttműködni.

Oroszország azonban kedden visszaadta 1000 ukrán katona holttestét – közölték ukrán tisztviselők. Moszkva 19 saját katonája holttestét kapta vissza – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Oroszország nem tett kifejezett kötelezettségvállalást Putyin és Zelenszkij találkozójára. Szergej Lavrov külügyminiszter kedden azt mondta, hogy Moszkva nem utasított el semmilyen formátumot az ukrajnai béke megvitatására, de a nemzeti vezetők minden találkozóját „a legnagyobb alapossággal kell előkészíteni”.

Moszkva elhúzhatja a béketárgyalásokat

Putyin azt mondta, hogy Oroszország nem fogja tolerálni a NATO csapatait Ukrajnában. A múlt pénteki alaszkai Trumppal való csúcstalálkozóját követően sem mutatta jelét annak, hogy visszakozna a területi követeléseitől, beleértve az orosz katonai ellenőrzésen kívüli területeket is.

Neil Melvin, a Royal United Services Institute agytröszt nemzetközi biztonsági igazgatója szerint Oroszország elhúzhatja a háborút, miközben megpróbálja elhárítani az Egyesült Államok nyomását az elhúzódó béketárgyalásokkal.

„Azt hiszem, e mögött egy küzdelem folyik az egyik oldalon Ukrajna és az európaiak, valamint az oroszok között a másik oldalon, hogy ne tűnjenek úgy Trump előtt, mintha a békefolyamatot akadályoznák” – mondta Melvin.

„Mindannyian Trump körül forognak”, hogy elkerüljék haragját – mondta, hozzátéve, hogy a biztonsági garanciákkal kapcsolatban „a probléma az, hogy amit Trump mondott, az annyira homályos, hogy nagyon nehéz komolyan venni”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Magyarország lehet a vendéglátója a tervezés alatt álló béketalálkozónak az orosz és ukrán vezető között.

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.  

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén.

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? – Putiyn várja Trump hívását

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? Putyin várja Trump hívását

A washingtoni Trump-Zelenszkij találkozó előtti sajtótájékoztatón ez a kérdés is felmerült. 

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

A Trump-Zelenszkij egyeztetés után tájékoztatják az európai vezetőket. 

Zelenszkij

Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

Ukrajnának jelentős területekről kell de facto lemondania, és nem lehet a NATO tagja.

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Egyes sajtóhírek szerint igen.

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Diplomáciai odamondogatást hozott a hétfő.

A Világélelmezési Program segélyszállítmányai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

A háború befejezését és a túszok kiszabadítását követelték tüntetők Izraelben. Eközben az egyiptomi-gázai határnál tíz kilométer hosszú, segélyeket szállító kamionsor torlódott fel.

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Első ránézésre elfogadhatatlan feltételekhez köti az amerikai elnök a békekötést.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168