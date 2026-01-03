Még csak két nap telt el az új évből, de máris újabb szörnyűség történt

Számos, szinte egyidejű jelentés érkezett robbanásokról Caracas több pontjáról, köztük katonai létesítményekről is – írja a BBC. A szemtanúk beszámolói szerint a város központjában található La Carlota katonai repülőtér és Fuerte Tiuna fő katonai bázis is érintett volt, és mindkét helyen videó is kering a robbanásokról.

Több környező település is áram nélkül van. Megerősítetlen jelentések szerint repülőgépek haladnak át a város felett.

A fejlemények az Egyesült Államok és Venezuela közötti fokozott feszültség idején történtek, mivel Washington folytatja katonai csapásait a Karib-térségben tartózkodó, állítólag kábítószert szállító motorcsónakok ellen.

Az Egyesült Államok szerint Nicolás Maduro venezuelai elnököt illegitim módon választották meg, és személyesen érintett az országon keresztüli kábítószer-csempészetben.