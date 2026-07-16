Új kormányfőt nevezett ki az ukrán parlament

Az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Szerhij Koreckij az Ukrajna elleni orosz katonai invázió kezdete, 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke – írja az MTI.

A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij elmondta, hogy a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációját tekinti.

A 48 éves Koreckij mérnök és közgazdász végzettségű, korábban nem töltött be kormányzati szerepet, és semmilyen politikai párthoz nem kötődik, ami az elemzők szerint előnyt jelenthet számára.

Miután tavaly télen Ukrajna energetikai infrastruktúrája az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, Koreckij egyik fő feladata az lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei télre. Az új kormányfő feladata lesz Ukrajna felkészítése a télre

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Csütörtökön több száz – főként fiatal – tüntető gyűlt össze Kijevben, és más ukrán városokban is demonstrációkat tartottak az ellen, hogy az új kormányban Volodimir Zelenszkij a védelmi tárcát is másra akarja bízni. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter, aki hat hónapig vezette a minisztériumot, a Telegramon közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve távozását. Ukrán sajtóértesülések szerint helyére Ihor Klimenko eddigi belügyminiszter kerülhet.