14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

Aláírta a TikTok többségi amerikai átvételéről szóló rendeletet Donald Trump amerikai elnök. Az alkalmazást az Egyesült Államokban egy amerikai cég üzemeltetheti a jövőben, a kínai ByteDance pedig a TikTok kevesebb mint 20 százalékát tarthatja meg.

Az üzletben a Dell elnök-vezérigazgatója, Michael Dell; a Fox News elnöke, Rupert Murdoch; és további négy-öt világszerte ismert befektető is részt vesz Trump szerint. Az elnök egyúttal elhalasztotta a TikTok amerikai leállítását január 20-ig arra az esetre, ha mégsem ütnék nyélbe az üzletet, de elmondta: Hszi Csin-ping kínai elnök is támogatja a kezdeményezést – írja a Reuters. A TikTok részéről egyelőre nincs hivatalos reakció.

J. D. Vance alelnök elmondta: az amerikai vállalat értéke 14 milliárd dollár, amely elmarad az elemzők által korábban várt cégértéktől. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az amerikai cég hogyan alkalmazná a TikTok legfontosabb összetevőjét, a videókat ajánló algoritmust, de az biztos, hogy az ő ellenőrzésük alá kerül.

A TikTokot 170 millióan használják az Egyesült Államokban. Trump oldalát 15 millióan követik, és augusztusban a Fehér Ház is hivatalos oldalt regisztrált.