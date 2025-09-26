Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Donald Trump Hszi Csin-ping Egyesült Államok TikTok

14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

mfor.hu

Donald Trump elmondta: Hszi Csin-ping is rábólintott az ötletre, de január 20-án mégis betiltaná a TikTokot az Egyesült Államokban, ha nem jönne össze az üzlet.

Aláírta a TikTok többségi amerikai átvételéről szóló rendeletet Donald Trump amerikai elnök. Az alkalmazást az Egyesült Államokban egy amerikai cég üzemeltetheti a jövőben, a kínai ByteDance pedig a TikTok kevesebb mint 20 százalékát tarthatja meg.

Az üzletben a Dell elnök-vezérigazgatója, Michael Dell; a Fox News elnöke, Rupert Murdoch; és további négy-öt világszerte ismert befektető is részt vesz Trump szerint. Az elnök egyúttal elhalasztotta a TikTok amerikai leállítását január 20-ig arra az esetre, ha mégsem ütnék nyélbe az üzletet, de elmondta: Hszi Csin-ping kínai elnök is támogatja a kezdeményezést – írja a Reuters. A TikTok részéről egyelőre nincs hivatalos reakció.

J. D. Vance alelnök elmondta: az amerikai vállalat értéke 14 milliárd dollár, amely elmarad az elemzők által korábban várt cégértéktől. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az amerikai cég hogyan alkalmazná a TikTok legfontosabb összetevőjét, a videókat ajánló algoritmust, de az biztos, hogy az ő ellenőrzésük alá kerül.

A TikTokot 170 millióan használják az Egyesült Államokban. Trump oldalát 15 millióan követik, és augusztusban a Fehér Ház is hivatalos oldalt regisztrált.

Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

A Terespol-Brest határátkelőt megnyitották, a külügyminisztérium pedig arra figyelmeztet: az evakuáció nehezebb, vagy akár lehetetlen is lehet később.

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Az Európai Bizottság egyik vezető tisztségviselője az Európai Parlamentben közölte: Magyarország 545 millió euró átcsoportosítását kérte a befagyasztott forrásokból olyan uniós alapokba, amelyeket nem érint a zárolás.

Magyar Gripeneket is riasztottak Dánia felé tartó orosz vadászgépek miatt

Magyar Gripeneket riasztottak Dánia felé tartó orosz vadászgépek miatt

A NATO csütörtökön öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét, riasztást adott ki. A litvániai Šiauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel válaszul.

Szijjártó Péter erre panaszkodott horvát olajszállítás ügyben

Szijjártó Péter erre panaszkodott horvát olajszállítás ügyben

Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után – fejtette aki a magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

Végül 5 év letöltendő börtönbüntetést kapott Nicolas Sarkozy volt francia elnök

Miután bűnösnek találták, csütörtökön öt év börtönbüntetésre ítélték Líbiából jövő kampánypénzek gyűjtésére irányuló bűnszövetkezetben való részvétele miatt, és így ő lesz az első volt francia elnök, aki börtönbüntetést tölt majd le.

Ezért tartanak olasz és spanyol hadihajók Izrael felé

Ezért tartanak olasz és spanyol hadihajók Izrael felé

A dróntámadás áldozatává vált Gázába tartó nemzetközi segélyflottillának a megsegítésére küldték a hadihajókat. Ez fokozhatja a feszültséget Izraellel, amely határozottan ellenzi a kezdeményezést.

Szijjártó Péter Amerikában orosz exportadatot ismertetett

Érdekes adatot mondott Szijjártó Péter az orosz olajimportunkról

Magyarország részesedése a teljes orosz kőolajexportból 2,2 százalék, ami azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot más vásárolja meg, ami rávilágít a nyugat-európai országok képmutatására is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerdán New Yorkban.

Aalborg felett az ég itt még tiszta

A dánok ezért nem lőtték le az újra támadó drónokat

Két repülőteret le kellett állítani a két nappal ezelőtti koppenhágai drónincidens után, és katonai létesítmények is érintettek voltak. A dán értékelés szerint ezek hibrid támadások voltak, amelyek célja a félelemkeltés volt.

Elítélték Nicolas Sarkozyt

Elítélték Nicolas Sarkozyt

Milliókat kapott Kadhafitól a kampányára.

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

Szijjártó Péter nem a drónokról tárgyalt Szergej Lavrovval

A legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni mindent.

