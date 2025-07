2 billió eurós EU-költségvetést mutatott be Ursula von der Leyen

A tárgyalások két évig fognak tartani. A magyar kormány már most ellenez minden változást, ami a költségvetési tervezetben van.

Emellett kiemeli azt a tervet, hogy megháromszorozzák az EU migrációra és határigazgatásra szánt befektetéseit, „mivel Európa határai közös felelősségünk”. ( The Guardian )

„Az emberekbe, a tagállamokba és a régiókba való befektetésről” is beszélt és 865 milliárd eurós nemzeti és regionális partnerségi tervekről, amelyek „a beruházások és a reformok alapját képezik”.

Azt is mondta, hogy e z egy olyan költségvetés, amely megfelel az EU ambícióinak, amely szembenéz Európa kihívásaival, és amely megerősíti függetlenségünket.

