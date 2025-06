200 ezer izraeli rekedt külföldön

Az iráni média az egészségügyi minisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy szombat délig 128 iráni halt meg izraeli támadások következtében, és mintegy 900-an megsérültek.

Tömeges járattörlést jelentettek be mind az izraeli, mind a külföldi légitársaságok vasárnap a Tel-Aviv melletti Ben Gurion nemzetközi repülőtér és az izraeli légtér lezárása miatt.

