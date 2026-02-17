2,1 százalékra gyorsult az infláció Németországban

Németországban 2,1 százalékra gyorsult az éves infláció januárban a decemberben jegyzett 1,8 százalékról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden közölt végleges adata szerint.

Havi bázison 0,1 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex az előző hónapban jegyzett stagnálást követően. A Destatis keddi közleménye szerint Németországban éves összevetésben az energiaárak 1,7 százalékkal mérséklődtek januárban, miután egy hónappal korábban 1,3 százalékkal csökkentek, miközben az élelmiszerárak gyorsuló ütemben, 2,1 százalékkal emelkedtek éves bázison a decemberi 0,8 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára 3,2 százalékkal emelkedett, miután decemberben 3,5 százalékkal nőtt. A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció az előző havi 2,4 százalék után 2,5 százalékon állt januárban. Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztói árindex-emelkedés mértéke éves bázison 2,1 százalékra gyorsult az előző havi 2,0 százalékos emelkedést követően; havi összevetésben pedig 0,1 százalékos csökkenést regisztráltak az előző havi 0,2 százalékos emelkedést követően.

(MTI)