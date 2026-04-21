24 órán belül kedvező döntés születhet az Ukrajnának szánt gigahitelről

Az észt politikus az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet: bár az ortodox húsvét idejére Oroszország tűzszünetet hirdetett, de ennek ellenére fokozta a támadásokat az ukrán civilek ellen.

Ez szerinte azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin nem mondott le nagyszabású háborús céljairól. Kallas hangsúlyozta: továbbra is biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges támogatást, amíg Oroszország vezetése meg nem érti, hogy a háború nem vezet eredményre.

Kicsivel előtte jelentette be Zelenszkij a Telegramon hogy véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása, a vezeték ismét üzembe helyezhető.

