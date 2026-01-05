1p
Külpolitika Venezuela

32 kubai is meghalt Nicolás Maduro elfogásakor

mfor.hu

Teljesítették a küldetésüket.

A kubai kormány szerint 32 állampolgáruk halt meg az Egyesült Államok venezuelai katonai művelete során, amelynek célja Nicolás Maduro elnök elfogása volt – írta a CNN alapján a Telex.

„Az Egyesült Államok kormánya által elkövetett bűncselekmény eredményeként 32 kubai vesztette életét harci cselekmények során, miközben a forradalmi fegyveres erők és a belügyminisztérium megbízásából, a dél-amerikai ország partnereinek kérésére teljesítettek küldetéseket” – közölte a kubai kormány a Facebook-oldalán. A kubai áldozatok Maduro testőrségének tagjai voltak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

Volt egy ország, amelyik nem írta alá a közös uniós nyilatkozatot Venezueláról

27 tagállamból csak 26 támogatta az uniós nyilatkozatot.

Venezuela után Kolumbia következik?

Venezuela után Kolumbia következik?

Trumpnak tetszik az ötlet.

Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Trumpnak további nagy tervei vannak Venezuelával?

Kinevezték Maduro utódját. 

Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

Kiderült, hol raboskodik az elhurcolt venezuelai elnök és felesége

New York városában tartják őrizetben.

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai akcióról

Trump részleteket árult el a nagy venezuelai elfogásról

Az amerikai elnök szerint amerikai katonák is megsebesültek a Nicolás Maduro elfogásához vezető műveletben.

Ez gyors volt: már vádat is emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

Ezt Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter posztolta ki a közösségi oldalára. 

Mi jöhet most Venezuelában?

Mi jöhet most Venezuelában?

Az elnök és feleségének letartóztatása és a vádemelés kilátásba helyezése után már arra irányul a figyelem, hogy ki fogja ezután kormányozni a dél-amerikai országot.

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Ezt maga az amerikai elnök jelentette be.

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Nemhogy béke lenne, itt van az újabb háború?

Az Egyesült Államok elismerte, a venezuelai robbantásokat az okozta, hogy Trump rendelt el csapásokat venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen.

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Zelenszkij megnevezett egy utódot

Az ukrán elnök Kirilo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét kérte fel az elnöki iroda vezetésére.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168