32 kubai is meghalt Nicolás Maduro elfogásakor

A kubai kormány szerint 32 állampolgáruk halt meg az Egyesült Államok venezuelai katonai művelete során, amelynek célja Nicolás Maduro elnök elfogása volt – írta a CNN alapján a Telex.

„Az Egyesült Államok kormánya által elkövetett bűncselekmény eredményeként 32 kubai vesztette életét harci cselekmények során, miközben a forradalmi fegyveres erők és a belügyminisztérium megbízásából, a dél-amerikai ország partnereinek kérésére teljesítettek küldetéseket” – közölte a kubai kormány a Facebook-oldalán. A kubai áldozatok Maduro testőrségének tagjai voltak.