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Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

400 drón vitte Zelenszkij válaszát Moszkvába

mfor.hu

Drónfordultával ment a bosszú a Kijev elleni csapásért.

Miután vasárnapra virradóra heves rakétatámadást intézett Oroszország Kijev ellen, hétfő hajnalban 400 drónnal támadta Moszkvát az ukrán haderő – írja a The Guardian.

A támadásban legalább két ember megsérült, több épület kigyulladt.

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