400 drón vitte Zelenszkij válaszát Moszkvába

Miután vasárnapra virradóra heves rakétatámadást intézett Oroszország Kijev ellen, hétfő hajnalban 400 drónnal támadta Moszkvát az ukrán haderő – írja a The Guardian.
A támadásban legalább két ember megsérült, több épület kigyulladt.
Drónfordultával ment a bosszú a Kijev elleni csapásért.
Miután vasárnapra virradóra heves rakétatámadást intézett Oroszország Kijev ellen, hétfő hajnalban 400 drónnal támadta Moszkvát az ukrán haderő – írja a The Guardian.
A támadásban legalább két ember megsérült, több épület kigyulladt.
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Miközben a NATO támogatottsága Magyarországon húszéves rekord közelébe emelkedett, Volodimir Zelenszkijben csak minden ötödik magyar bízik, a Fidesz-szavazók pedig még az európai populista pártok hívei közül is kiemelkedően pozitívan viszonyulnak Vlagyimir Putyinhoz – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. A vizsgált országok közül egyedül Magyarországon jellemző, hogy az idősebbek kedvezőbben ítélik meg Oroszországot, mint a fiatalok.
Ukrán dróntámadások következtében hét ember életét vesztette egy Moszkvától délre fekvő raktárban, egy másik csapás pedig tüzet okozott az orosz főváros környezetében található olajtárolóban. Eközben Oroszország támadást indított az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrája ellen, amelyben eltaláltak egy Antigua és Barbuda-i lobogó alatt közlekedő hajót, A csapásban egy ember halt meg.