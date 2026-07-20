400 drón vitte Zelenszkij válaszát Moszkvába

Felmérték, hogy mennyire bíznak a magyarok a NATO-ban, Putyinban és Zelenszkijben

Miközben a NATO támogatottsága Magyarországon húszéves rekord közelébe emelkedett, Volodimir Zelenszkijben csak minden ötödik magyar bízik, a Fidesz-szavazók pedig még az európai populista pártok hívei közül is kiemelkedően pozitívan viszonyulnak Vlagyimir Putyinhoz – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. A vizsgált országok közül egyedül Magyarországon jellemző, hogy az idősebbek kedvezőbben ítélik meg Oroszországot, mint a fiatalok.