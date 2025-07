504 fős horvát falu stadionépítésébe száll be a kormány

A horvát Express szerint a magyar kormány a határon túli futballt nemcsak sportként, hanem politikai és kulturális kapcsolatok építésének eszközeként kezeli, a magyar közösségek integrációját és támogatását szolgálja. A stadionépítések kiterjedtek már Szlovéniára, Szerbiára, Szlovákiára és Romániára is. A várdaróciak a Bethlen Gábor Alapnak is megköszönték a támogatást.

A beruházást öt éve álmodták meg, földeket és ingatlanokat vásároltak hozzá, az építkezés 2024 májusában indult. Három éve már felújították a pályát Mészáros Lőrinc eszéki klubjának segítségével. A klub mögött Robert Jankovics horvátországi magyar parlamenti képviselő áll, aki szoros kapcsolatot ápol a Fidesszel és a magyar kormánnyal. 2022-ben ő fogadta Szijjártó Pétert a faluban, tavaly Orbán Viktor évértékelőjén is részt vett.

A most épülő létesítmény várhatóan októberre készül el, megfelel majd az UEFA B licensz követelményeinek, 500 férőhelyes lesz, bírói öltöző, VAR-szoba, fitneszközpont, szauna és kávézó is helyet kap benne.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!