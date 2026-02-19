2p

Külpolitika Béketanács Bulgária

A Béketanács alakuló ülése hidegen hagyja az uniós országokat – de vannak kivételek

mfor.hu

Magyarország és Bulgária csatlakoznak a Donald Trump által kezdeményezett testülethez, a többi uniós ország kivár, vagy csak megfigyelő.

Bár maga a Béketanács új, amit tenni próbál, általánosságban véve nem az. A történelmi precedensek számos intő példát mutatnak arra, hogy egy konfliktus utáni környezetben a nemzetközi felügyelet gyakran küzd vagy kudarcot vall, ha nem vonja be kellőképpen a helyi lakosságot, vagy ha hatásköre rosszul van meghatározva – írja az Atlantic Council, amiről laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár számol be, felsorolva az egyes országok választását.

Orbán Viktor miniszterelnök kiáll Donald Trump kezdeményezése mellett
Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy az újonnan létrehozott Béketanács tagjai 5 milliárd dollárt ígértek az Izrael és a Hamász közti háború sújtotta Gázai övezet újjáépítésére (a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása nyomán indult izraeli hadműveletekben az övezet jelentős része gyakorlatilag megsemmisült, és több mint 70 ezren vesztették életüket), és több ezer embert küldenek a terület nemzetközi stabilizációs és rendőri erőinek szolgálatába. Az ígéreteket hivatalosan akkor jelentik be, amikor a tanács tagjai csütörtökön Washingtonban összegyűlnek első ülésükre.

Az EU tagországai nagyrészt kivárnak, mikor Donald Trump ezen a héten először hívja össze az új kormányközi szervezetet. A kezdeményezést először szeptemberben mutatták be Washington 20 pontos tűzszüneti terveként Gázára vonatkozóan, de azóta átdolgozták, mint egy szélesebb körű nemzetközi konfliktusrendezési platformot.

Az alakuló ülés várhatóan nagy hangsúlyt fektet majd Gáza háború utáni kormányzására és újjáépítésére.

Az európai fővárosokban a reakciók hűvösek voltak, az országok megfigyelői státuszt választottak, sok esetben pedig nyíltan szkepticizmussal fogadták az új intézményt. Csak Magyarország és Bulgária jelezte, hogy teljes mértékben csatlakozna hozzá. Olaszország, Románia és Ciprus megfigyelőként vesz részt. Néhányan, köztük Dánia, soha nem kaptak meghívást – írja az Euractiv.

Az Európai Bizottság hasonlóképpen elállt a tagságtól, ehelyett Dubravka Šuica földközi-tengeri biztost küldte az alakuló ülésre, aki viszonylag alacsonyabb rangú személyiség a szervezet hierarchiájában.

