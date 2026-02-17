A béketárgyalások előtt még jól szétbombázta Putyin Ukrajnát

Az éjszaka folyamán Oroszország közel 400 drónnal és 29 különböző típusú rakétával támadta meg Ukrajnát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint „ez egy kombinált támadás volt, amit szándékosan úgy terveztek, hogy a lehető legnagyobb kárt okozza az energiaágazatnak” – írja a 444.

Zelenszkij a Guardian beszámolója szerint sürgette Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy „reagáljanak ezekre az életet fenyegető támadásokra”, és vonják Oroszországot felelősségre agressziójáért.

Szerinte ahhoz, hogy a béke valódi és igazságos legyen, a cselekvésnek az agresszió egyetlen forrását kell megcéloznia, „mert Moszkva folytatja a gyilkolást, a tömeges támadásokat és a rajtaütéseket”. A támadás órákkal azelőtt történt, hogy elkezdődtek volna Svájcban az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások - írta a 444.