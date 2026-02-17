1p

Külpolitika Ukrajna

A béketárgyalások előtt még jól szétbombázta Putyin Ukrajnát

400 drónnal és 29 különböző típusú rakétával.

Az éjszaka folyamán Oroszország közel 400 drónnal és 29 különböző típusú rakétával támadta meg Ukrajnát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szerint „ez egy kombinált támadás volt, amit szándékosan úgy terveztek, hogy a lehető legnagyobb kárt okozza az energiaágazatnak” – írja a 444.

Zelenszkij a Guardian beszámolója szerint sürgette Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy „reagáljanak ezekre az életet fenyegető támadásokra”, és vonják Oroszországot felelősségre agressziójáért.

Szerinte ahhoz, hogy a béke valódi és igazságos legyen, a cselekvésnek az agresszió egyetlen forrását kell megcéloznia, „mert Moszkva folytatja a gyilkolást, a tömeges támadásokat és a rajtaütéseket”. A támadás órákkal azelőtt történt, hogy elkezdődtek volna Svájcban az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások - írta a 444.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án.

Kényes kérdést is kapott Marco Rubio a Karmelitában

Atomenergiai együttműködésről szóló megállapodást kötött egymással az Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor szerint Donald Trump magyarországi meghívása továbbra is érvényben van, de részleteket nem közölt. Marco Rubio az esetleges magyar kormányváltás hatásait firtató kérdésre válaszolva kifejtette: a magyar választók döntenek a kormány jövőjéről,  ugyanakkor Donald Trump és Orbán Viktor szoros kapcsolata nagyon előnyös a két ország viszonyára nézve.

