A betonbunker sem elég az iráni rakéták ellen – újabb kemény éjszakája volt Izraelnek

Öten meghaltak és több mint százan megsebesültek az éjszakai iráni rakétatámadásokban – jelentette a helyi mentőszolgálat.

Az izraeli civilek a Tel-Aviv melletti Petach Tikván és Bné Brakban vesztették életüket a becsapódó rakéták miatt az otthonaikban. Több mint száz sebesültet szállítottak el erről a két helyszínről és két másik tel-avivi helyszínről a mentők. A támadások nyomán több száz otthon lakhatatlanná vált.

The scene in Haifa, Israel after Iran hit the Power Plant. pic.twitter.com/34A7X8bp9H