Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Nagy-Britannia

A brit kormányfő bejelenti a palesztin államiság elismerését

mfor.hu

Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot.

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap hivatalosan is bejelenti, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot. A brit sajtóhoz eljuttatott előzetes kormányzati tájékoztatás szerint Starmer videoüzenetben teszi közzé a döntést. Üzenetében a munkáspárt brit miniszterelnök várhatóan hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy az államiság megteremtése a palesztin nép elidegeníthetetlen joga, és a nemzetközi közösség erkölcsi felelőssége, hogy lépjen ebben az ügyben.

Starmer már július végén közölte, hogy Nagy-Britannia az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot, ha az izraeli kormány addig nem hirdet tűzszünetet a Gázai övezetben, nem tesz érdemi lépéseket a Gázában kialakult „rettenetes állapotok” megszüntetésére, nem teszi egyértelművé, hogy tartózkodik ciszjordániai területek annektálásától, és nem kötelezi el magát egy olyan hosszú távú békefolyamat mellett, amely elvezet a kétállami megoldáshoz.

A brit sajtót a palesztin államiság elismerésének vasárnapi bejelentéséről előzetesen tájékoztató kormányzati illetékesek szerint Starmer arra a következtetésre jutott, hogy Izrael nem teljesítette ezeket a feltételeket, sőt az utóbbi hetekben jelentősen romlott a helyzet. A brit kormány már a nyár elején szankciókat jelentett be az izraeli kormány két tagja, Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, a Zsidó Erő nevű párt elnöke és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták nevű párt vezetője ellen a palesztinokkal szembeni, London szerint erőszakcselekményekre buzdító magatartásuk miatt.

A szankciók értelmében Bengvír és Szmotrics nem utazhat be Nagy-Britanniába, brit területen lévő pénzügyi eszközeiket zárolják, és nagy-britanniai székhelyű pénzintézetek nem nyújthatnak nekik pénzügyi szolgáltatásokat. A palesztin államiság elismerésének terve komoly nézeteltérés forrása Nagy-Britannia és első számú transzatlanti szövetségese, az Egyesült Államok között.

Donald Trump amerikai elnök, aki a héten járt állami látogatáson – vagyis hivatalosan III. Károly király vendégeként – Nagy-Britanniában, Starmerrel közösen tartott sajtóértekezletén úgy fogalmazott: a palesztin államiság elismerésének terve „azon csekély számú ügyek egyike”, amelyekben nem ért egyet a brit miniszterelnökkel.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Brüsszel mégis megnyitja az uniós pénzcsapot Magyarország előtt?

550 millió euróval puhítaná meg Orbán Viktort az Európai Bizottság, hogy a magyar miniszterelnök ne vétózzon.

Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Rossz hírt kapott Orbán Viktor a Balkánról

Lemondott Milorad Dodik. 

Minen eddiginél nagyobb támadást tervez Gázavárosban Izrael

Minden eddiginél nagyobb támadást tervez Izrael

Már mintegy félmillióan menekültek el a folyamatos bombázások elől Gázavárosból, sokan ugyanakkor nem tudják elhagyni a várost. 

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

Fontos bejelentést tett Ursula von der Leyen az orosz gázról

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Tuzson Bence

Új szövetségest szeretne az Orbán-kormány minisztere az EU-ban

Az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint amilyen szüksége Szerbiának van az Európai Unióra, hiszen az EU megújulás előtt áll – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter pénteken Belgrádban, miután találkozott szerb hivatali kollégájával, Nenad Vujiccsal.

Orbán Viktor, António Costa

Üzenetet kapott Brüsszelből Orbán Viktor: „Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának is folytatódnia kell”

Oroszország légtérsértése Lengyelországban és Romániában arra figyelmeztet, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a közös európai védelmi felkészültség és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozását célzó erőfeszítéseket – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke az október elsejei informális uniós csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében, amelyet az EU-tagállamok vezetőinek küldött el pénteken.

Peter Kraus, Bécs városi tanácsosa.

Hiába a terrorfenyegetettség, a bécsiek biztonságban érzik magukat

Sokat számít a stabil bevétel a biztonságérzet szempontjából – mondta a Privátbankárnak Bécs városi tanácsosa, Peter Kraus. A bécsiek 20 kilométeres strandon pihenhetnek a Duna partján, és az óriási P+R-parkolók, valamint a megbízható HÉV-hálózat miatt kevesen mennek autóval a városba.

Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

Rafah térségében még vannak alagutak.

Hatalmas tüntetések voltak megint Franciaországban

Hatalmas tüntetések voltak megint Franciaországban

Ma döntenek a megmozdulások folytatásáról.

Az Európa Tanács országai 2024

Kemény jelentést készített Magyarországról az Európa Tanács bizottsága

Megjelent a kontinens legnagyobb emberi jogi szervezetének régóta készülő állásfoglalás-tervezete Magyarországról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168