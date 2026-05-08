A brit kormányfő is belebukhat abba, amit pénteken a választók felszolgálnak neki

Az előzetes eredmények szerint kemény ítéletet mondanak a választók a brit Munkáspárt és Keir Starmer kormányfő teljesítményéről a brit választók a pénteki önkormányzati választásokon – írja a Reuters.

A Munkáspárt a két évvel ezelőtti parlamenti választásokon aratott földcsuszamlásszerű győzelme után még az olyan tradícionálisan erős körzetekben is helyi képviselői helyeket vesztett, mint a közép- és észak-angliai egykori ipari körzetek, vagy London egyes körzetei.

A legnagyobb nyertes a Nigel Farage vezette Reform UK párt lehet, amely több mint 300 új képviselői helyet szerezhetett, Skóciában és Walesben pedig a legerősebb ellenzéke lehet a helyi, függetlenségpárti pártoknak.

Az eddig befutott eredmények szerint a Reform 335 helyett szerzett, a Munkáspárt pedig 247-et vesztett, de a Konzervatív Párt is 127-el kevesebb képviselői helyet szerzett, mint korábban. Az eredmények nagyobbik részét csak később teszik közzé, de az exit pollok alapján ezekre is lehet következtetni.

„A kép legalább annyira sötét a Munkáspárt számára, mint ahogy mindeki számított rá, vagy még annál is sötétebb”

- fogalmazott John Curtice, az ország egyik legelismertebb közvélemény-kutatója.

A mostani választásokon 136 helyi önkormányzati testületet választottak újra a skót és walesi parlamentek mellett, és ez volt az utolsó nagyobb megmérettetés a pártoknak a 2029-es parlamenti választások előtt.

A választások eredménye akár Starmer kormányfői posztját is veszélybe sodorhatja, a Munkáspárt egyes köreiben ugyanis már a választások előtt felmerült, hogy rossz eredmények esetén a kormányfőnek legalábbis ki kéne tűznie távozásának dátumát, vagy esetleg azonnal le kellene mondania.

Starmer szövetségesei viszont máshogy látják.

„Szerintem még tud teljesíteni, meg tudja még fordítani”

- mondta például John Healey védelmi miniszter.