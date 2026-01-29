A brit miniszterelnök történelmi látogatása Pekingben – a csónakmotorokban már megegyeztek

3p
Keir Starmer nyolc év után érkezett brit miniszterelnökként a kínai fővárosba, hogy a két ország között meglazult kapcsolatokon javítson.

Látogatása hivatalos programjának első napján Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtökön azt mondta Hszi Csin-ping kínai elnöknek, hogy „kifinomult kapcsolatot” szeretne kiépíteni Pekinggel a brit gazdaság fellendítése érdekében, jelezve az elmúlt évek feszült viszonya utáni újrakezdést – írja a Reuters.

Keir Starmer brit miniszterelnök bizakodó
Fotó: Facebook/Keir Starmer
A foci is szóba került

Négy napos kínai látogatásának kulcsnapján – amely nyolc év után az első brit miniszterelnöki út az országba – Starmer 80 perces csúcstalálkozót tartott Hszivel a Népi Gyűlés Házában, majd együtt ebédeltek. Starmer elmondta, hogy beszélgetésük a futballtól és Shakespeare-től az üzleti kérdésekig terjedt. A brit kormányfő Li Csiang miniszterelnökkel is találkozik.

Starmer, akinek balközép Munkáspártja nehezen tudja teljesíteni a választási programként megígért gazdasági növekedést, prioritásként kezeli a kapcsolatok javítását a világ második legnagyobb gazdaságával, annak ellenére, hogy továbbra is fennállnak aggályok a kémkedés és az emberi jogok kérdésében.

„Kína kulcsszereplő a globális színtéren, és létfontosságú, hogy kifinomultabb kapcsolatot építsünk ki, amelyben képesek vagyunk az együttműködési lehetőségek azonosítására, ugyanakkor érdemi párbeszédet folytatunk azokról a területekről is, ahol nem értünk egyet” – mondta Starmer a találkozó kezdetén.

Hszi Csin-ping kész a hosszútávú partnerségre
Fotó: MTI/EPA POOL

Hszi kijelentette, hogy a brit–kínai kapcsolatok „fordulatokon és kanyarokon” mentek keresztül, ami egyik ország érdekeit sem szolgálta, és Kína kész egy hosszú távú partnerség kialakítására. „Olyan eredményt érhetünk el, amely kiállja a történelem próbáját” – mondta a kínai vezető Starmernek, legfőbb miniszterei társaságában.

A csónakmotorokban megegyeztek

Az együttműködés egyik kézzelfogható jeleként Starmer bejelentette: Nagy-Britannia és Kína közösen lép fel az illegális migránsokat csempésző bűnbandák ellen.

A megállapodás célja annak visszaszorítása, hogy kínai gyártmányú motorokat használjanak az Európán át menedéket kérőket szállító kis csónakokban.

A Downing Street közlése szerint brit és kínai tisztviselők hírszerzési információkat osztanak meg az embercsempészek ellátási útvonalainak azonosítása érdekében, valamint együttműködnek kínai gyártókkal annak megakadályozására, hogy a szervezett bűnözés kihasználja a legális vállalkozásokat.

Starmer újságíróknak elmondta azt is, hogy „tiszteletteljes megbeszélést” folytatott Hszivel Jimmy Lai ügyéről, a volt hongkongi médiamágnásról és brit állampolgárról, akit decemberben nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt ítéltek el.

Étteremben gyakorolt

Miután szerda este megérkezett a kínai fővárosba, Starmer egy olyan étteremben vacsorázott, amely gombás ételeiről ismert, és amely Janet Yellent, az Egyesült Államok korábbi pénzügyminiszterét is vendégül látta 2023-as látogatása során.

Egy a Weibón közzétett videó szerint Starmer az étterem dolgozóival együtt gyakorolta a „köszönöm” kínai kiejtését – a hszie hszie szót –, miközben fényképezkedett velük.

