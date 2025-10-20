Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Budapest Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

mfor.hu

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

Telefonon beszélt egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről – közölte honlapján hétfőn az orosz diplomáciai tárca.

„Konstruktív megbeszélés zajlott le a lehetséges konkrét lépésekről, amelyek elősegítik a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetése során elért megegyezések megvalósítását”

- tartalmazza a rövid tájékoztató.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump csütörtökön beszélt telefonon egymással. A felek egyebek között az ukrajnai háború ügyében folytattak eszmecserét. A beszélgetést követően az amerikai elnök bejelentette, hogy találkozni szándékozik orosz hivatali partnerével Budapesten. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a magyar fővárost Trump javasolta, Putyin pedig támogatta az ötletet.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

Az energiaügyi pofon mellett azért sikerült egyet odaszúrni Ukrajnának.

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Elkaszálta a reformot az alkotmánybíróság, a kormányt is maga alá temetheti a döntés?

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Inkább Patriotokat venne orosz pénzből az ukrán elnök. Ha most belemennének egy rossz alkuba, azt később még inkább megbánnák.

Rácz András: nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól

Rácz András: nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól

Rácz András Oroszország-szakértő hétfőn tíz pontban írt a tervezett budapesti Trump-Putyin csúcsról, amellyel kapcsolatban erősen szkeptikus.

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

Volodimir Zelenszkij váratlan dolgot mondott a budapesti békecsúcsról

Hajlandó Putyinnal találkozni.

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Lemezvágóval felszerelkezett, profi rablók törtek be a múzeumba, és négy perc alatt besöpörték, amit kerestek. Egy koronát azonban elejtettek útközben.

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot, kivéve, ha munkával rendelkeznek, vagy a megélhetésüket önállóan tudják fedezni.

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Rafahban csaptak össze izraeli katonák a Hamász tagjaival, a várost ezután légitámadás érte. Az egyiptomi határátkelőt is le kellett zárni.

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

A rablók teherlifttel érkeztek, Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből vittek el kilenc darabot.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168