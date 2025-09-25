Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna



A dánok ezért nem lőtték le az újra támadó drónokat

mfor.hu

Két repülőteret le kellett állítani a két nappal ezelőtti koppenhágai drónincidens után, és katonai létesítmények is érintettek voltak. A dán értékelés szerint ezek hibrid támadások voltak, amelyek célja a félelemkeltés volt.

Az incidensek csak a legutóbbiak az elmúlt hetekben történt európai drónbetörések sorozatában – köztük két nappal ezelőtt szintén Dániában –, amelyek rávilágítottak az európai légtér sebezhetőségére és a kormányok által az ellenük való védekezés során tapasztalt kihívásokra – írja a Reuters.

Aalborg felett az ég itt még tiszta
Aalborg felett az ég itt még tiszta
Fotó: Wikipédia/ClausFalk

A dánok nem lőtték le őket

Lengyelország szeptember 10-én lőtt le feltételezett orosz drónokat a légterében. A dán hatóságok csütörtökön közölték, hogy biztonsági okokból úgy döntöttek, hogy a légi forgalom megzavarása ellenére sem lőnek le egyetlen drónt sem a légterében.

A Dánia második legnagyobb repülőtere, a Billund repülőtér egy órára, az Aalborg repülőtér pedig, amelyet kereskedelmi és katonai repülésekre használnak, három órára zárt le a szerda késő esti drónbetörések miatt – közölte a dán rendőrség.

Mindkettő csütörtök reggel nyílt meg újra. A rendőrség a Reutersnek elmondta, hogy az éjszaka folyamán drónokat figyeltek meg Esbjerg és Sonderborg repülőterei, valamint a Skrydstrup légibázis közelében, amely Dánia F-16-os és F-35-ös vadászgépeinek egy része állomásozik, és egy holstebroi katonai létesítmény felett is.

Az összes érintett helyszín a nyugat-dániai Jütland-félszigeten található.

Nem véletlen

„Ez biztosan nem tűnik véletlennek. Szisztematikusnak tűnik. Ezt hibrid támadásnak nevezném” – mondta Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter az újságíróknak, hozzátéve, hogy az ország nem néz szembe közvetlen katonai fenyegetéssel.

A dán nemzeti rendőrség szerint a drónok hasonló mintát követtek, mint amelyek hétfőn késő este és kedden kora reggel leállították a járatokat a koppenhágai repülőtéren.

A dán miniszterelnök oroszokat sejt a háttérben

Mette Frederiksen miniszterelnök a koppenhágai repülőtéren történt incidenst a Dánia kritikus infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb „támadásnak” nevezte, és bizonyítékok bemutatása nélkül összefüggésbe hozta azt egy sor feltételezett orosz drónbetöréssel és más európai zavarokkal.

