Külpolitika Azerbajdzsán Drónok Irán Közel-keleti válság

A dróntámadás után kész a katonai válaszra a háborúba sodort újabb ország 

mfor.hu

Az azerbajdzsáni elnök a legmagasabb szintű harckészültségre utasította a fegyveres erőket.

Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke csütörtökön összehívta a biztonsági tanácsot a nakcsivani régióban történt dróntámadás miatt, és kijelentette: „bármely ellenséges erő megtapasztalja vasököllel lesújtó teljes erejünket” – írja a Guardian

Ahogy arról írtunk, az egyik szerkezet a nakcsivani nemzetközi repülőtér terminálépületét találta el, ketten megsebesültek. A repülőtér nagyjából 10 kilométerre található az iráni határtól. A másik drón egy falusi iskolaépületre zuhant egy közeli faluban.

Válaszlépést ígér az azeri elnök
Válaszlépést ígér az azeri elnök
Fotó: Depositphotos

Az iráni fegyveres erők tagadták, hogy drónokat indítottak volna az azeri területre. Ennek ellenére Alijev elmondta, hogy Azerbajdzsán „határozottan elítéli ezt a gyalázatos terrortámadást”, és kormánya behívta Irán nagykövetét a bakui külügyminisztériumba.

„A felelősöket haladéktalanul igazságszolgáltatás elé kell állítani” – hangsúlyozta. „Az iráni félnek hivatalos magyarázatot kell adnia Azerbajdzsánnak, bocsánatot kell kérnie, és biztosítania kell, hogy az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonásra kerüljenek.”

Alijev hozzátette, hogy Azerbajdzsán fegyveres erői „a legmagasabb harckészültségi szintre lettek állítva, és készen állnak bármilyen szükséges művelet végrehajtására”.

„Nem fogjuk tűrni ezt a provokáció nélküli terror- és agressziócselekményt Azerbajdzsán ellen” – zárta beszédét.

 

