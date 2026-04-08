Külpolitika Egyesült Államok Iráni válság

A Fehér Ház győzelemként jellemzi a tűzszünetet

Kínai segítség is kellett a tűzszünethez.

Donald Trump magyar idő szerint hajnalban tűzszünetet jelentett be Iránnal. A kéthetesre tervezett fegyvernyugvás pakisztáni közvetítéssel, kínai segítséggel jött össze.

A Telex hírfolyából származó hírek rövoiden:

  • Leálltak az amerikai katonai csapások Irán ellen a kéthetes tűzszünetről szóló megállapodásnak megfelelően – mondta egy amerikai kormányzati tisztviselő a New York Timesnak.
  • A kőolaj ára nagyjából 15 százalékkal csökkent a kéthetes tűzszünetről szóló bejelentés után.
  • A Fehér Ház szóvivője győzelemként jellemezte az Iránnal kötött tűzszüneti megállapodást. Karoline Leavitt az X közösségi oldalon közzétett posztjában közölte, hogy „ez győzelem az Egyesült Államok számára, amelyet Trump elnök és a hihetetlen hadseregünk tett lehetővé”.
  • A tűzszüneti megállapodás részeként Irán feloldja a Hormuzi-szoros blokádját, de nem teljesen. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett közleményében jelezte, hogy „két hétig lehetséges a biztonságos áthaladás a Hormuzi-szoroson, az iráni fegyveres erőkkel koordinálva, és a technikai korlátokat figyelembe véve”.
  • Donald Trump amerikai elnök az AFP francia hírügynökségnek adott interjújában közölte, hogy úgy tudja, Kína is segített nyomást gyakorolni Iránra, hogy Teherán elfogadja a tűzszüneti megállapodást. 
  • Irán dúsított urán készlete „tökéletesen el lesz rendezve” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az AFP francia hírügynökségnek adott interjújában. Az elnök közölte, hogy más esetben nem kötötte volna meg Iránnal a tűzszüneti megállapodást.
  • Jair Lapid, az izraeli ellenzék vezetője kijelentette: „Sohasem volt még ilyen diplomáciai katasztrófa a történelmünkben.” Lapid szerint Izraelt a tárgyalóasztalhoz sem hívták meg, miközben a hadsereg minden feladatát teljesítette, a lakosság pedig figyelemreméltó tűrőképességet mutatott fel – idézte őt a Times of Israel. 

Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be, megnyitják a Hormuzi-szorost

Irán szerint a tárgyalások hamarosan megkezdődnek.

