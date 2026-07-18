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A félelem igazgat a Hormuzi-szorosban

mfor.hu

A közel-keleti helyzet eszkalálódása, az iráni-amerikai csapások ismét kritikus szintre süllyesztették a kulcsfontosságú tengeri folyosó biztonsági szintjét.

A Hormuzi-szoros biztonsági helyzete visszatért a „legrosszabb forgatókönyv” állapotába az olajszállító tankerek számára, miután Irán az elmúlt egy hétben ismételten hajókat támadott meg (amire az Egyesült Államok célzott szárazföldi csapásokkal válaszolt – a szerk) – erről Dimitris Maniatis, az athéni székhelyű Marisks tengeri kockázatelemző vállalat vezérigazgatója beszélt a CNBC beszámolója szerint.

„Azt látjuk, hogy csökken a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma, és a hajók legénysége most még jobban aggódik, mint korábban. Jelenleg senki sem hajlandó elindulni”

– fogalmazott.

A biztonsági kockázatok miatt nem mernek elindulni a tankerhajók a Hormuzi-szorosban
A biztonsági kockázatok miatt nem mernek elindulni a tankerhajók a Hormuzi-szorosban
Fotó: DepositPhotos.com

Az ENSZ szakosított szervezetének számító Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai szerint július 6-a óta legalább kilenc hajót ért támadás, miközben Irán arra próbálja rákényszeríteni a tengerjárókat, hogy a Hormuzi-szoroson saját felségvizein keresztül haladjanak át, ne pedig az Omán partjai mentén húzódó, az amerikai haditengerészet által védett útvonalat használják.

Az IMO közlése szerint kedden egy tengerész meghalt, hárman pedig megsérültek az Al Bahyah nyersolajszállító tartályhajó elleni támadásban Omán partjainál. Ugyanezen a napon tizenegy tengerész sérült meg a szintén nyersolajat szállító Mombasa B tartályhajó elleni támadásban, amely szintén Omán közelében haladt.

Jakob Larsen, a világ egyik legnagyobb hajózási szövetsége, a BIMCO biztonsági igazgatója szerint Irán hajó elleni rakétákat vetett be a támadások során.

„Mindez mélyen hat a legénységre, és jelenleg egyszerűen nem szívesen hajóznak át a térségen, függetlenül attól, hogy mit ígérnek nekik” – mondta Maniatis. „Ez már nem a pénzről szól. Nem valamilyen magasabb rendű küldetésről van szó. Egyszerűen a félelem irányítja most a döntéseiket.”

Az amerikai hadsereg szerdán feltartóztatott egy rakomány nélküli olajszállító tartályhajót, miután ezen a héten ismét haditengerészeti blokádot vezetett be Irán ellen – közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM). A Curaçao lobogója alatt közlekedő M/T Belma több figyelmeztetést is figyelmen kívül hagyott, miközben nemzetközi vizeken az iráni Kharg-sziget felé tartott.

Larsen szerint a Hormuzi-szoros közepén húzódó hagyományos hajózási útvonal, az úgynevezett forgalomelválasztó rendszer (Traffic Separation Scheme) továbbra is túl veszélyes a hajók számára az aknaveszély miatt. „Ha egy akna felrobban, az jellemzően közvetlenül a hajó alatt történik” – mondta. „A tengeri akna rendkívül pusztító fegyver, ezért a hajók számára rendkívül veszélyes aknamezőre tévedni.”

A Hormuzi-szoros forgalma minimálisra csökkent

Donald Trump amerikai elnök kedden azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros minden hajó számára nyitva áll, kivéve az irániakat, miután ismét életbe léptették az amerikai haditengerészeti blokádot.

„Nyitva van, ha valaki át akar haladni rajta” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjúban. „Irán számára azonban nem nyitjuk meg. Csak előttük van lezárva. Irán számára befelé és kifelé is zárva van, de mindenki más számára nyitott.”

Trump szerint csak az iráni hajók nem közlekedhetnek a Hormuzi-szorosban, de a valóság mást mutat
Trump szerint csak az iráni hajók nem közlekedhetnek a Hormuzi-szorosban, de a valóság mást mutat
Fotó: Depositphotos

A hajókövető cégek ugyanakkor jelentős forgalomcsökkenést tapasztaltak. A Lloyd's elemzői szerint a Hormuzi-szoros gyakorlatilag ismét lezárult, és csupán néhány hajó halad át rajta, ráadásul kikapcsolt helymeghatározó jeladóval.

A Kpler kereskedelmi elemző cég adatai szerint a hajóforgalom háromhetes mélypontra esett: csütörtökön mindössze nyolc hajó haladt át a szoroson, szemben az előző napi tizenöttel. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-i Irán elleni támadásai előtt naponta több mint száz hajó haladt át a Hormuzi-szoroson.

A világpiaci kőolajárak nagyot emelkedtek a konfliktus kiéleződése óta, mindkét típus nagyjából 20 százalékkal drágult a július eleji szinthez képest (amikor még élt az iráni-amerikai megállapodás). Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti határidős jegyzése szombat reggel 88 dollár 10 centen állt, míg az észak-amerikai nyersolaj (WTI) 82 dollár felett tartózkodott.

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