A Fidesz-szavazók többsége is támogatja a magyar EU-tagságot

A magyarországi választások előtt néhány nappal készült felmérés szerint, amelyet az European Council on Foreign Relations (ECFR) páneurópai, berlini központú agytröszt készített, a magyar választók 77 százaléka támogatja az EU-tagságot, háromnegyedük bízik is az unióban, és 68 százalék szerint változtatni kellene Magyarország EU-s politikáján.

A Guardian cikke szerint a változás iránti igény a legerősebb Magyar Péter és a Tisza Párt szavazói körében (91 százalék), de még a Fidesz-táboron belül is 45 százalék szeretne új megközelítést Brüsszellel szemben.

Az EU berkeiben tartaná a többség Magyarországot
A kutatás eredménye szerint a kormánypárti szavazók többsége is EU-párti:

  • 65 százalék támogatja a tagságot,
  • 64 százalék bízik az unióban,
  • és 43 százalék még az euró bevezetését is támogatná (országosan ez 66 százalék).

Mit gondolnak Ukrajnáról a magyarok?

Ukrajna megítélésében már nagyobbak a különbségek a felmérés szerint, a Tisza-szavazók inkább partnerként, míg a Fidesz-szavazók inkább negatívan tekintenek rá. Ugyanakkor a konkrét politikai kérdésekben kisebb a különbség, mint elsőre látszik – áll a cikkben. E szerint:

  • a Fidesz-tábor 85 százaléka elutasítja az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi támogatást, de a Tisza-szavazók is megosztottak (48 százalék támogatja, 45 százalék ellenzi).
  • Ukrajna EU-csatlakozását a Fidesz-szavazók 83 százaléka ellenzi, míg a Tisza-tábor is csak szűken támogatja (50 százalék-40 százalék).

Oroszország megítélésében viszont éles a különbség: a Fidesz-szavazók mindössze 6 százaléka tekint negatívan Moszkvára, míg a Tisza-szavazók körében ez az arány 40 százalék.

Fogy a türelem? Sürgősen választ várnak Brüsszelben a magyar kormánytól

Fogy a türelem? Sürgősen választ várnak Brüsszelben a magyar kormánytól

Az állítólagos, oroszoknak történt szivárogtatás miatt.

Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

Figyelmeztetést küldött az Iráni Forradalmi Gárda a Hormuzi-szorosról

El van aknásítva a szoros egy része.

Civil áldozata is van az újabb orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Civil áldozata is van az újabb orosz légicsapásoknak Ukrajnában

Dolgozott a légvédelem, de nem tökéletesen.

Trump készen áll újrakezdeni a „lövöldözést” – durvábban, mint valaha

Trump készen áll újrakezdeni a „lövöldözést” – durvábban, mint valaha

Maradnak és pihennek a katonák Irán közelében. Aztán jöhet újra a haddelhadd?

Nem örül Zelenszkij J. D. Vance budapesti látogatásának

Nem örül Zelenszkij J. D. Vance budapesti látogatásának

A magyar választásokról is beszélt az ukrán elnök.

Izrael azonnal szétbombázta az iráni tűzszünetet?

Izrael azonnal szétbombázta az iráni tűzszünetet?

Rengeteg halott, Irán újra lezárta a szorost. Egy napot sem élt meg a nehezen kialkudott iráni tűzszünet?

Megint beleszállt Trump a NATO-ba

Az amerikai elnök a szövetség főtitkárának személyesen is elmondta a véleményét.

A választásokig nem fog megoldódni a Török Áramlatnál talált robbanószer ügye

A választásokig nem fog megoldódni a Török Áramlatnál talált robbanószer ügye

Erről a szerb elnök beszélt.

J. D. Vance kiállása Orbán Viktor mellett kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Reagáltak Brüsszelben az alelnök vádjaira.

Egy nappal tovább marad Budapesten az amerikai alelnök

Egy nappal tovább marad Budapesten az amerikai alelnök

Fél Budát lezárják miatta.

