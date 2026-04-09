A Fidesz-szavazók többsége is támogatja a magyar EU-tagságot

A magyarországi választások előtt néhány nappal készült felmérés szerint, amelyet az European Council on Foreign Relations (ECFR) páneurópai, berlini központú agytröszt készített, a magyar választók 77 százaléka támogatja az EU-tagságot, háromnegyedük bízik is az unióban, és 68 százalék szerint változtatni kellene Magyarország EU-s politikáján.

A Guardian cikke szerint a változás iránti igény a legerősebb Magyar Péter és a Tisza Párt szavazói körében (91 százalék), de még a Fidesz-táboron belül is 45 százalék szeretne új megközelítést Brüsszellel szemben.

Az EU berkeiben tartaná a többség Magyarországot

A kutatás eredménye szerint a kormánypárti szavazók többsége is EU-párti:

65 százalék támogatja a tagságot,

64 százalék bízik az unióban,

és 43 százalék még az euró bevezetését is támogatná (országosan ez 66 százalék).

Mit gondolnak Ukrajnáról a magyarok?

Ukrajna megítélésében már nagyobbak a különbségek a felmérés szerint, a Tisza-szavazók inkább partnerként, míg a Fidesz-szavazók inkább negatívan tekintenek rá. Ugyanakkor a konkrét politikai kérdésekben kisebb a különbség, mint elsőre látszik – áll a cikkben. E szerint:

a Fidesz-tábor 85 százaléka elutasítja az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi támogatást, de a Tisza-szavazók is megosztottak (48 százalék támogatja, 45 százalék ellenzi).

Ukrajna EU-csatlakozását a Fidesz-szavazók 83 százaléka ellenzi, míg a Tisza-tábor is csak szűken támogatja (50 százalék-40 százalék).

Oroszország megítélésében viszont éles a különbség: a Fidesz-szavazók mindössze 6 százaléka tekint negatívan Moszkvára, míg a Tisza-szavazók körében ez az arány 40 százalék.