A fordulat, ami busásan hizlalja az orosz kasszát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott vasárnapi interjújában arról beszélt, hogy meggyőződése szerint orosz kollégája, Vlagyimir Putyin valójában nem törekszik a háború lezárására. Az ukrán vezető szerint az orosz elnök csupán színlelte a tárgyalási szándékot, mivel tartott Donald Trump amerikai elnöktől.

„Putyinnak soha nem volt szándékában leállítani az Ukrajna elleni agressziót. Tartott Trump elnöktől és az Egyesült Államok által gyakorolt nyomástól, ezért játszotta ezt a játszmát, eljátszva a békülékeny tárgyalópartnert” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán államfő hangsúlyozta: Washingtonnak „fokoznia kell a nyomást Putyinra”, különben az orosz elnök továbbra sem fog jóhiszeműen tárgyalni. Zelenszkij kitért a közel-keleti helyzetre is, kijelentve, hogy az iráni háború Oroszország malmára hajtja a vizet, mivel az Egyesült Államok emiatt enyhített a Moszkva elleni szankciókon.