A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

A Reuters információi szerint Szaúd-Arábia számos, a nyilvánosság elől eltitkolt csapást hajtott végre Irán ellen, válaszul az iszlám köztársaság a királyság ellen indított támadásaira.

A két nyugati és két iráni tisztviselő által elmondottakra alapozott cikkben azt írják, hogy a szaúdi légierő március végén hajtotta végre a támadásokat

„szemet szemért, fogat fogért alapon, miután Szaúd-Arábia területét csapások érték”.

Sem a szaúdi kormány, sem az iráni külügyminisztérium nem reagált a lap megkeresésére.