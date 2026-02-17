A genfi tárgyalásokra figyel a világ

Genfben tartják a tárgyalások aktuális fordulóját, mely mindkét fél szerint nehéznek ígérkezik. Donald Trump az Air Force One fedélzetén tegnap azt mondta, hogy Irán rossz tárgyalópartnernek bizonyult az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül úgy gondolja, hogy meg akarnak egyezni. Közben további katonai erőket vezényelt a Közel-Keletre, az Egyesült Királyságból üzemanyagtöltő-repülőgépek és vadászgépek érkeztek – írja az Equilor hírlevele.

Több amerikai forrás arról számolt be, hogy az Egyesült Államoknak nincs konkrét terve arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi hatalom eltávolítása után ki irányítaná az országot, és attól tartanak, hogy a Forradalmi Gárda kihasználná a hatalmi vákuumot. Emiatt az esetleges támadások nem kizárólag nukleáris létesítményeket, hanem a Forradalmi Gárda központját is célba vehetik. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete szerint nagyon kevés az esély rá, hogy sikerül diplomáciai úton rendezni a konfliktust, mivel Teherán nem hajlandó feladni nukleáris céljait. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tegnapi, budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy nem lesz könnyű megállapodást kötni Iránnal. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy egyeztetéseket folytatnak a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatójával is. Arra törekszik, hogy igazságos és méltányos megállapodás szülessen, de nem fog megijedni az amerikai fenyegetésektől.