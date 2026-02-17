2p

A genfi tárgyalásokra figyel a világ

Nem lesz könnyű megállapodást kötni Iránnal.

Genfben tartják a tárgyalások aktuális fordulóját, mely mindkét fél szerint nehéznek ígérkezik. Donald Trump az Air Force One fedélzetén tegnap azt mondta, hogy Irán rossz tárgyalópartnernek bizonyult az elmúlt időszakban, de ettől függetlenül úgy gondolja, hogy meg akarnak egyezni. Közben további katonai erőket vezényelt a Közel-Keletre, az Egyesült Királyságból üzemanyagtöltő-repülőgépek és vadászgépek érkeztek – írja az Equilor hírlevele.

Több amerikai forrás arról számolt be, hogy az Egyesült Államoknak nincs konkrét terve arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi hatalom eltávolítása után ki irányítaná az országot, és attól tartanak, hogy a Forradalmi Gárda kihasználná a hatalmi vákuumot. Emiatt az esetleges támadások nem kizárólag nukleáris létesítményeket, hanem a Forradalmi Gárda központját is célba vehetik. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete szerint nagyon kevés az esély rá, hogy sikerül diplomáciai úton rendezni a konfliktust, mivel Teherán nem hajlandó feladni nukleáris céljait. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a tegnapi, budapesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy nem lesz könnyű megállapodást kötni Iránnal. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy egyeztetéseket folytatnak a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatójával is. Arra törekszik, hogy igazságos és méltányos megállapodás szülessen, de nem fog megijedni az amerikai fenyegetésektől.

2,1 százalékra gyorsult az infláció Németországban

Az élelmiszerárak gyorsuló ütemben emelkedtek.

Fordulat? Hatalmas területet foglaltak vissza Oroszországtól az ukránok

A visszafoglalt területek főként Zaporizzsja városától keletre koncentrálódnak.

Zelenszkij aggódik: komoly támadásra készül Oroszország?

További védelmi intézkedésekre van szükség.

Tagadják Moszkvában, hogy Putyin így ölette meg Navalnijt

A nemzetközi vádakra reagált a Kreml.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án.

Kényes kérdést is kapott Marco Rubio a Karmelitában

Atomenergiai együttműködésről szóló megállapodást kötött egymással az Egyesült Államok és Magyarország. Orbán Viktor szerint Donald Trump magyarországi meghívása továbbra is érvényben van, de részleteket nem közölt. Marco Rubio az esetleges magyar kormányváltás hatásait firtató kérdésre válaszolva kifejtette: a magyar választók döntenek a kormány jövőjéről,  ugyanakkor Donald Trump és Orbán Viktor szoros kapcsolata nagyon előnyös a két ország viszonyára nézve.

Nem a jó irány: brutális az orosz gazdaság újabb kihívása

Hiába a puytini fegyelem, lejtőn Oroszország gazdasága.

Trump nekimegy egy újabb iparágnak – hangulatjavulást remél

Az elnök népszerűtlensége erősen közrejátszhat következő manőverében.

Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

Az általa alapított szervezet vastagon besegítene tervei megvalósításában.

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

Friedrich Merz kancellár lesújtana a munkát félvállról vevőkre

Németországban a munkavállalók több mint 40 százaléka részmunkaidőben dolgozik, és a német kancellár – többek között – őket okolja a német gazdaság stagnálásáért, és visszaszorítaná a részmunkaidő alkalmazását.

