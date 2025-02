A háború kirobbanása óta nem látott hívást kapott Putyin

Az NDTV cikke szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem erősítette és nem is cáfolta a hívás tényét, kijelentette ugyanakkor, hogy ő személyesen nem tud arról, hogy hasonló történt volna.

Amerikai sajtóértesülések szerint az Air Force One fedélzetén újságírói kérdésre megerősítette az elnök, hogy telefonon beszélt az orosz elnökkel az orosz-ukrán háború lezárásáról, aki szavai szerint szintén nem szívesen látja a rengeteg emberhalált. Azt Trump nem árulta el, hogy hányszor beszélt már Putyinnal, úgy fogalmazott, ezt jobb, ha nem árulja el.

