A háború kitörése óta a legmagasabb rangú katonai vezetőt lőtték meg Moszkvában

Vladimir Alexeyev vezérezredest azonnal kórházba vitték a támadás után, amely egy, a város északnyugati peremén található lakóépületben történt. Az állapota egyelőre ismeretlen – számol be róla a BBC.

Alexeyev az orosz fegyveres erők vezérkari főigazgatóságának (GRU) magas rangú tisztje. Ő a legmagasabb rangú katonai vezető, akit a fővárosban céloztak meg azóta, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, közel négy évvel ezelőtt.

Alexeyevet az Európai Unió is szankcionálta, miután a GRU-t azzal vádolták, hogy 2018-ban Salisburyben idegméreg-támadást (a Novicsok nevű szerrel) követtek el az Egyesült Királyságban Sergej Skripal, egy volt orosz kettős ügynök és lánya Yulia ellen.

„Az áldozatot a város egyik kórházába szállították” – mondta Svetlana Petrenko, az orosz Nyomozó Bizottság képviselője, aki közölte, hogy gyilkossági kísérlet miatt büntetőeljárást indítottak.

Egyelőre nem ismert, ki állt a péntek reggeli lövöldözés mögött a Volokolamskoye autópálya mentén található lakóépületben Moszkvában.

Alexeyev jelentős szerepet játszott az ukrajnai háború során, részt vett a tárgyalásokon Ukrajnával a mariupoli orosz ostrom idején 2022-ben.

Őt küldték továbbá a Wagner zsoldoscsoport vezetőjével, Jevgenyij Prigozsinnal való tárgyalásokra, aki rövid és véres lázadást vezetett 2023 júniusában. Prigozsin nem sokkal később, augusztus 23-án halt meg, miután a repülőgépe lezuhant Moszkvából Szentpétervárra tartva.

Ukrajna korábban is vállalt bizonyos támadásokat orosz katonai tisztek ellen. Az orosz hírszerzés szerint az elmúlt hónap végén megakadályoztak egy orosz katona elleni merényletet Szentpéterváron.

Egy üzbég férfit januárban börtönbe zártak egy 2024-ben elkövetett merénylet miatt, amelyben egy másik tábornokot, Igor Kirillovot ölték meg egy moszkvai lakóépületnél történt robbanásban. Ukrajna SBU hírszerzése vállalta a felelősséget akkor a támadásért.

Kirillov vezérezredes az orosz nukleáris, biológiai és vegyi védelem alakulatait vezette.