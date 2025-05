A háború vége? Megegyezett Kína és az Egyesült Államok

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi főképviselő vasárnap Genfben „megállapodásként” jellemezték az Egyesült Államok és Kína között lezárult kétnapos kereskedelmi tárgyalásokat, amelyek célja az amerikai kereskedelmi hiány csökkentése volt. Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes „fontos konszenzusról” beszélt, és bejelentette, hogy a két ország új gazdasági párbeszédet indít. A közös nyilatkozatot hétfőn hozzák nyilvánosságra Genfben, számolt be a Reuters.

A két fél külön sajtótájékoztatón számolt be az előrelépésről, de egyikük sem említette a jelenlegi, 145 százalékos amerikai és 125 százalékos kínai vámok lehetséges csökkentését. Bessent és Greer újságírói kérdéseket nem fogadtak.

Greer úgy fogalmazott: „Ez egy megállapodás, amit kínai partnereinkkel kötöttünk, és segíteni fog a 1200 milliárd dolláros amerikai kereskedelmi hiány csökkentésében.” A tárgyalások gyors lezárása szerinte azt mutatja, hogy „a különbségek talán nem is voltak olyan nagyok, mint korábban hittük”.

Ho Lifeng szerint a WTO genfi irodájában tartott megbeszélések „őszinte, mélyreható és konstruktív” módon zajlottak, és „jelentős eredményeket hoztak”. A kínai küldöttséggel jelen lévő Li Chenggang kereskedelmi miniszterhelyettes azt mondta, a hétfőn megjelenő közös közlemény „jó híreket tartalmaz majd a világnak”.

Kapcsolódó cikk Trump még nehezebb helyzetbe sodorhatja Orbán Viktort és Putyint is Trump lépései eddig sem segítették Orbán Viktort.

A két ország megállapodott egy új konzultációs mechanizmus létrehozásáról, amely a kereskedelmi és gazdasági ügyek egyeztetését szolgálja majd. Korábban is működtek ilyen fórumok, például a 2023-ban Janet Yellen és Ho Lifeng által létrehozott Gazdasági Munkacsoport.

A találkozó volt az első személyes egyeztetés magas rangú amerikai és kínai gazdasági vezetők között azóta, hogy Donald Trump új vámokat vezetett be kínai termékekre, és februárban nemzetgazdasági vészhelyzetet hirdetett a kereskedelmi hiány miatt. Greer szerint a genfi tárgyalások eredménye segíthet a vészhelyzet kezelésében is. A Fehér Ház vasárnap este kiadott közleménye szerint „az Egyesült Államok Kína-kereskedelmi megállapodást jelentett be Genfben”, de részleteket nem közöltek.