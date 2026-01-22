„A háborúnak véget kell érnie” – üzente Donald Trump Vlagyimir Putyinnak Davosból

Amerikai és ukrán tisztviselők hetek óta intenzív „ingajárat-diplomáciát” folytatnak, miközben Kijev Trump nyomásával szembesül, hogy békét kössön a közel négy éve tartó háborúban – annak ellenére, hogy kevés jel utal arra, hogy Moszkva hajlandó lenne leállítani a harcokat – foglalja össze a Reuters.

A nagyjából egyórás találkozót követően Trump annyit mondott, hogy „jó” megbeszélést folytattak, de a tartalmi részletekről nem közölt többet. Szerdán Trump még úgy fogalmazott, hogy a megállapodás „ésszerűen közel van”.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump korábban Alaszkában eléggé megértette egymást

Fotó: MTI

„Szerintem a Zelenszkij elnökkel folytatott találkozó jó volt. Ez egy folyamat, amely még tart” – mondta Trump újságíróknak, hozzátéve, hogy amerikai küldöttek csütörtökön Moszkvába utaznak tárgyalásokra. Arra a kérdésre, mi az üzenete Putyin számára, Trump így válaszolt: „A háborúnak véget kell érnie.”

Zelenszkij a hét elején azt mondta, csak akkor utazik Davosba, ha megállapodásokat tud aláírni Trumppal az Egyesült Államok biztonsági garanciáiról és Ukrajna háború utáni újjáépítésének finanszírozásáról. A találkozó után azonban nem volt jele annak, hogy áttörés született volna.

A két vezető Trump tavalyi elnökségbe való visszatérése óta körülbelül fél tucat alkalommal találkozott személyesen, miután az amerikai elnök alapvetően megváltoztatta az Egyesült Államok Ukrajnával kapcsolatos politikáját, és a diplomácia irányába nyitott Oroszország felé.

„Ha mindkét fél meg akarja oldani ezt, akkor meg is fogjuk oldani” – mondta Steve Witkoff, az Egyesült Államok ukrajnai különmegbízottja csütörtök reggel a Világgazdasági Fórumon. „Úgy gondolom, sok előrelépést értünk el.”

Moszkvai tárgyalások

Witkoff az elmúlt napokban ukrán tisztviselőkkel tárgyalt Davosban, a hétvégén pedig Floridában folytatott egyeztetéseket. Csütörtökön később Moszkvába utazott volna Jared Kushnerrel, Trump vejével, szintén amerikai különmegbízottal, hogy Putyinnal tárgyaljanak az Európában a második világháború óta legvéresebb háború lezárásának lehetséges tervéről.

Ezt követően a tárgyalók közvetlenül Abu-Dzabiba utaznak – mondta Witkoff –, „ahol katonai szintű egyeztetésekre és a jóléti csomagról szóló megbeszélésekre kerül sor”.

Oroszország hűvösen viszonyult az Egyesült Államok vezette békekezdeményezéshez, és azt követeli, hogy Kijev mondjon le a keleti Donyeck régió egy részéről, amelyet Moszkva a fronton folytatott lassú előrenyomulás ellenére sem tudott teljesen elfoglalni.

Putyin szerdán késő este azt mondta, hogy tárgyalni fognak az ukrajnai rendezésről, valamint annak lehetőségéről, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét a Moszkva által megszállt területek újjáépítésére használják fel.