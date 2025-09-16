A határ a csillagos ég – izraeli partnerével kötött együttműködést az NGM

A világűr békés célú hasznosításáról és kutatásáról szóló keretmegállapodást Nagy Márton tárcavezető és Gila Gamliel izraeli innovációs miniszter kedden Budapesten írta alá – jelentette az MTI.

Nagy Márton a ceremónián kiemelte: Magyarország és Izrael kapcsolatai mindig is a kölcsönös tiszteleten, a technológiai innováció iránti elkötelezettségen alapultak. A kormány Izraelt nemcsak stratégiai partnerének, hanem közeli barátjának tekinti.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előmozdítja a technológiai innovációt

Fotó: MTI

„Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország az otthona Közép-Európa legnagyobb zsidó közösségének” – fogalmazott, hozzátéve: ez a közösség meghatározó szerepet játszott a magyar társadalom kulturális, tudományos, szociális fejlődésében. A magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, az intézkedéseknek köszönhetően nem lángolt fel az antiszemitizmus Magyarországon, és a zsidó közösség biztonságban élhet-húzta alá.

Magyarország és Izrael együttműködése olyan változatos szektorokra terjed ki, mint a kutatás, fejlesztés, űripar, védelmiipar, oktatás, vagy kultúra – ismertette.

Nagy Márton felidézte: az első magyar űrstratégiát 2021-ben fogadta el a kormány, az ezt támogató zászlóshajó program a HUNOR Magyar Űrhajós Program.

A REMTECH Űrtechnológiai Központ megépítése és ezzel a magyar műholdgyártási képesség erősödése nem csupán gazdasági, hanem fokozottan biztonsági és szuverenitási kérdés is – mondta.

Kapcsolódó cikk Szankciót vet ki Izraelre az egyik szomszédunk Betiltotta az importot a megszállt területekről.

Sikeres belépés

Magyarország egyre inkább meghatározó szereplővé szeretne válni az űripar területén és egyre fontosabb elemévé szeretne válni a világűr békés célú hasznosításának és kutatásának. Stratégiai érdeke Magyarországnak, hogy belépjen erre a fejlesztési területre, ezért kötöttek együttműködési megállapodást Izraellel – ismertette a miniszter, hozzátéve: Izrael ideális partnere Magyarországnak innovatív képességeivel, a keretmegállapodás egy újabb lépés a hosszú távú és eredményes partnerséghez.

Gila Gamliel izraeli innovációs minisztere kiemelte: az együttműködés fontos mérföldkő a két ország kapcsolatában, és új fejezetet nyit a nemzetbiztonság területén a fejlett technológiai együttműködésen keresztül. Magyarország továbbra is Izrael egyik legfontosabb szövetségese marad, elmélyítik a stratégiai kapcsolatokat.

A világ űripara 2035-ig várhatóan 1800 milliárd dolláros gazdasági súlyt képvisel majd, a gazdasági növekedés motorja lesz, szeretnék, ha Magyarország is részesülhetne ezekből a gazdasági előnyökből – fejtette ki Gila Gamliel.