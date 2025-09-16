Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Külpolitika Izrael Űrtevékenység Nagy Márton

A határ a csillagos ég – izraeli partnerével kötött együttműködést az NGM

mfor.hu

Űripari együttműködést kötött az Nemzetgazdasági Minisztérium és Izrael Innovációs Tudományos és Technológiai Minisztériuma.

A világűr békés célú hasznosításáról és kutatásáról szóló keretmegállapodást Nagy Márton tárcavezető és Gila Gamliel izraeli innovációs miniszter kedden Budapesten írta alá – jelentette az MTI.

Nagy Márton a ceremónián kiemelte: Magyarország és Izrael kapcsolatai mindig is a kölcsönös tiszteleten, a technológiai innováció iránti elkötelezettségen alapultak. A kormány Izraelt nemcsak stratégiai partnerének, hanem közeli barátjának tekinti.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előmozdítja a technológiai innovációt
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előmozdítja a technológiai innovációt
Fotó: MTI

„Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország az otthona Közép-Európa legnagyobb zsidó közösségének” – fogalmazott, hozzátéve: ez a közösség meghatározó szerepet játszott a magyar társadalom kulturális, tudományos, szociális fejlődésében. A magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, az intézkedéseknek köszönhetően nem lángolt fel az antiszemitizmus Magyarországon, és a zsidó közösség biztonságban élhet-húzta alá.

Magyarország és Izrael együttműködése olyan változatos szektorokra terjed ki, mint a kutatás, fejlesztés, űripar, védelmiipar, oktatás, vagy kultúra – ismertette.

Nagy Márton felidézte: az első magyar űrstratégiát 2021-ben fogadta el a kormány, az ezt támogató zászlóshajó program a HUNOR Magyar Űrhajós Program.

A REMTECH Űrtechnológiai Központ megépítése és ezzel a magyar műholdgyártási képesség erősödése nem csupán gazdasági, hanem fokozottan biztonsági és szuverenitási kérdés is – mondta.

Sikeres belépés

Magyarország egyre inkább meghatározó szereplővé szeretne válni az űripar területén és egyre fontosabb elemévé szeretne válni a világűr békés célú hasznosításának és kutatásának. Stratégiai érdeke Magyarországnak, hogy belépjen erre a fejlesztési területre, ezért kötöttek együttműködési megállapodást Izraellel – ismertette a miniszter, hozzátéve: Izrael ideális partnere Magyarországnak innovatív képességeivel, a keretmegállapodás egy újabb lépés a hosszú távú és eredményes partnerséghez.

Gila Gamliel izraeli innovációs minisztere kiemelte: az együttműködés fontos mérföldkő a két ország kapcsolatában, és új fejezetet nyit a nemzetbiztonság területén a fejlett technológiai együttműködésen keresztül. Magyarország továbbra is Izrael egyik legfontosabb szövetségese marad, elmélyítik a stratégiai kapcsolatokat.

A világ űripara 2035-ig várhatóan 1800 milliárd dolláros gazdasági súlyt képvisel majd, a gazdasági növekedés motorja lesz, szeretnék, ha Magyarország is részesülhetne ezekből a gazdasági előnyökből – fejtette ki Gila Gamliel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyarország is ellenzi az oroszok európai vízumkorlátozását?

Magyarország is ellenzi az oroszok európai vízumkorlátozását?

Magyarország is felszólalt az orosz állampolgároknak kiadott vízumok Európai Unióban történő korlátozásának elfogadása ellen – olvasható a pravda.ru online orosz napilapban.

A Szabadság-szobor már nem fordít hátat nekünk

Amerika feloldja a vízumkorlátozásokat a magyar állampolgároknak

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bejelentette, hogy Magyarország státusza ismét teljes jogú a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP).

Izrael népirtást követett el Gázában, állítja az ENSZ vizsgálóbizottsága

Izrael népirtást követett el Gázában, állítja az ENSZ vizsgálóbizottsága

A jelentés izraeli vezetők nyilatkozatait és az izraeli erők magatartásának mintáját idézi a népirtó szándék bizonyítékaként.

Újabb fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében

Újabb fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében

Egy olasz bíróság elrendelte annak az ukrán férfinak a kiadatását Németországnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő koordinálta 2022-ben a balti-tengeri Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásokat.

Elindult az izraeli hadsereg Gázaváros ellen

Elindult az izraeli hadsereg Gázaváros ellen

Elindult az izraeli szárazföldi offenzíva Gázaváros ellen.

Történelmi vizitre jön Trump Nagy-Britanniába

Történelmi vizitre jön Trump Nagy-Britanniába

Állami látogatásra, vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába érkezik ma Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök még februárban nyújtotta át Washingtonban az Egyesült Államok elnökének. A látogatás időpontját a Buckingham-palota július közepén jelentette be.

Kína is felsorakozott Magyaroszág atomenergia-partnerei közé

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök

Svéd miniszterelnök: Orbán Viktor elkeseredett a választások előtt

Hazugságnak nevezte Orbán Viktor posztját a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson. Az Orbán által felvázolt problémának azonban van alapja, és a Kristersson-kormány is változtat a törvényeken.

Leállt a Starlink, és ez komoly gondot okozhat az ukrán frontvonalon

Leállt a Starlink, és ez komoly gondot okozhat az ukrán frontvonalon

Világszerte több tízezren jelezték, hogy nem működik Elon Musk internetszolgáltatója. Ukrajnában kórházak, iskolák is használják a Starlinket.

A Wisdom Motor elektromos buszai

Magyarországon építhet gyárat az elektromos buszokat gyártó kínai cég

A többségi tulajdonos első embere elárulta: Magyarországot, vagy Romániát szemelték ki első európai helyszínnek. 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168